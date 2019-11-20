Özel ve kamu hizmetlerini tek bir uygulamada toplamak mümkün mü?

Gelişen teknoloji, akıllı şehirlerin kurulmasında büyük rol oynuyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde düzenlenen Körfez Bilgi Teknolojileri Fuarı GITEX'in gündem konularından biri de akıllı şehirlerin geleceği oldu. Fuara katılan bilişim uzmanı Ben Goertzel, sistemlerin birleştirilmesiyle oluşan akıllı kentleri yapay zekanın vucüt bulmuş hali olarak nitelendirdi.



Resmi ve özel hizmetlerin buluştuğu uygulama 'Dubai Now'



Dünyanın en akıllı kenti olmayı hedefleyen Dubai'de tüm devlet hizmetlerini tek bir çatı altında toplamak amacıyla kurulan "Dubai Now" adlı bir uygulama mevcut. 1 milyondan fazla indirilen uygulama, kullanıcılarına faturalarını ödemekten park yeri bulmaya kadar pek çok resmi ve özel hizmet sunuyor. Geleneksel bürokrasiyi sona erdiren bu uygulama, kağıt israfını da önlüyor.