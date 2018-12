Özel ve Kamu Okulları Arasındaki İş Birliği Artacak

İSMİHAN ÖZGÜVEN - Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün "Hami Projesi" ile özel ve kamu okulları arasında iş birliği artırılacak.



MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Muammer Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, genel müdürlüklerine bağlı 28 bin 700'e yakın kurumun bulunduğunu söyledi.



Özel öğretim kurumları içerisinde en önemli payı ifade eden özel okulların sayısının 11 bin 600 olduğunu dile getiren Yıldız, bu oranın her yıl arttığını vurguladı.



Yıldız, geçen sene bin 700 özel öğretim kurumu açıldığını, bu yıl ise eğitim öğretime kazandırılan kurum sayısının 2 bin 400'a ulaştığını belirterek, her geçen gün özel öğretim kurumlarına ilginin özellikle okul bazında arttığını aktardı.



Özel okula giden öğrenci sayılarına değinen Yıldız, "Türkiye genelinde 100 öğrenciden 8-9'u özel okula gidiyor. Rakam 18 milyon öğrenciyi düşündüğümüzde öyle çok fazla değil. Şu anda Türkiye genelinde özel okula giden 1 milyon 350 bine yakın öğrencimiz var." dedi.



Yıldız, özel okul oranlarının bir dönem yüzde 3'lerde olduğunu, dershane dönüşüm sürecinden sonra bunun yüzde 8,6'ya ulaştığını belirtti.



"Öğretmenler birbirlerinin okulunda ders anlatabilecek"



2023 Eğitim Vizyon Belgesi'nde özel öğretim ile kamu okulları arasındaki iş birliği ve sosyal dayanışmayı arttıracak çalışmaların önemli bir başlık oluşturduğunu vurgulayan Yıldız, bu hedefe hizmet edecek çalışmalarının da kamu okullarıyla özel okullar arasındaki "Hami Projesi" olduğunu ifade etti.



Yıldız, projeyle iki kurumsal yapının bir arada eğitimin temel hedeflerine ilişkin iş birliği yapmalarını hedeflediklerini dile getirdi.



Projenin resmi yazısının illere kısa süre içerisinde gönderileceğini belirten Yıldız, şunları aktardı:



"Türlerine ve çeşitlerine göre kamu okullarından her özel öğretim okulunun karşılığı bir okul belirlenerek bunlar arasında birebir eşleme yapılacak. Aslında ortak bir sinerji oluşturmak, enerjiyi ortaya koyup bir sinerji yaratmak. Proje ilk anda 'çok daha iyi gözüken, maddi imkanları, sorunları olmayan özel okullun daha dezavantajlı bir okulu sahiplenmesi, onu himaye etmesi anlamında' böyle düşünülebilir. Ama bizim bu çalışmamızın temel felsefesinde aslında karşılıklı iş birliği söz konusu. Siz de ne var, biz de ne var? Sen de ne var, ben de ne var değil de 'Biz ne yapabiliriz'i ortaya koymak gibi temel bir felsefesi var. Mesela bizim mesleki teknik eğitim okullarımız var. Onların atölyeleri, laboratuvarları neredeyse hiçbir özel okulda yok. Burada sosyal ve fiziki ortamlarının paylaşılması temel başlık. İkincisi daha önemlisi öğrenci iş birliği. Öğrencilere yönelik sosyal bir proje varsa aynı projenin diğer okullarda yapılması."



Projelerde ortaklık



Öğretmenlere hizmet içi eğitimin de eşleme yapılan iki okulda da yapılacağını belirten Yıldız, bazen öğretmenlerin ders değişiminde de bulunabileceğini söyledi.



Yıldız, özel ve kamu okulundaki öğretmenlerin "hami" olduğu okulda da ders anlatabileceğini dile getirdi.



"Hami Projesi" ile velilerin de sosyal yardımlaşma projesi başlattıklarında sadece kendi öğrencilerine değil her okulu da dikkate alarak çalışma yapacaklarına işaret eden Yıldız, yurt içi ve dışı ile Avrupa projelerinin de ortak olacağını ifade etti.

