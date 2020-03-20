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Özel ve vakıf hastaneleri de 'virüs' hastasına bakacak
19 dakika önce
Sağlık Bakanlığı yeni bir genelge yayımladı: Enfeksiyon, göğüs, iç hastalıkları uzmanı, klinik mikrobiyoloji uzmanı hekimlerden en az ikisi olan her hastane salgın hastanesi olabilecek.
Sağlık Bakanlığı yeni bir genelge yayımladı: Enfeksiyon, göğüs, iç hastalıkları uzmanı, klinik mikrobiyoloji uzmanı hekimlerden en az ikisi olan her hastane salgın hastanesi olabilecek.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 10:07
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