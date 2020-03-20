Özel ve vakıf hastaneleri de 'virüs' hastasına bakacak - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Özel ve vakıf hastaneleri de 'virüs' hastasına bakacak - Son Dakika Ekonomi

Özel ve vakıf hastaneleri de 'virüs' hastasına bakacak

19 dakika önce

Sağlık Bakanlığı yeni bir genelge yayımladı: Enfeksiyon, göğüs, iç hastalıkları uzmanı, klinik mikrobiyoloji uzmanı hekimlerden en az ikisi olan her hastane salgın hastanesi olabilecek.

Özel ve vakıf hastaneleri de 'virüs' hastasına bakacak, System.String[]

Sağlık Bakanlığı yeni bir genelge yayımladı: Enfeksiyon, göğüs, iç hastalıkları uzmanı, klinik mikrobiyoloji uzmanı hekimlerden en az ikisi olan her hastane salgın hastanesi olabilecek.

Sağlık Bakanlığı, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 10:07 

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