(Özel) Vücudu yanan Umut'un acı çığlığı: "Eski derimi istiyorum"

Mersin'de geçen yıl temmuz ayında evlerinde çıkan yangında vücudunun yüzde 50'si yanan ve doktorların 'yüzde 1 yaşar' dediği 10 yaşındaki küçük Umut, deri nakli için yardım bekliyor. Ailesi, Umut için Mersin Valiliği izniyle yardım kampanyası başlatırken, "Eski derimi istiyorum" diyen Umut, herkesten destek bekliyor.



Mersin'in merkez Toroslar İlçesi Sağlık Mahallesinde yaşayan Eşitmez Ailesi'nin hayatı, 12 Temmuz 2018'de gece yarısı evlerinde çıkan yangınla kabusa döndü. 12 Temmuz gecesi, 31 yaşındaki Mihriban Eşitmez, iki çocuğuyla birlikte uyurken, evde yangın çıktı. Gece saat 02.30 sıralarında işten eve dönen 33 yaşındaki Bayram Eşitmez'in yangını fark ederek bağırmasıyla uyanan anne ve çocukları, can havliyle evden çıkmaya çalıştı. Yoğun duman nedeniyle evden çıkamayan 10 yaşındaki Cumali Umut Eşitmez, babası tarafından kurtarıldı. Yangında vücudunun yüzde 50'si yanan ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan küçük Umut için doktorlar, yaşama şansının yüzde 1 olduğunu söyledi. Yoğun çabalar ve uzun hastane sürecinin ardından yaşama tutunmayı başaran Umut, yüzü ve vücudundaki ağır yanık izleri nedeniyle eve mahkum oldu. Umut'a deri nakli yapılabilmesi için 255 bin lira gerektiğini öğrenen ve yangından sonra maddi durumu iyice bozulan Eşitmez Ailesi, Mersin Valiliği'ne başvurarak, 'Yardım Toplama Kampanyası' başlattı. Aile ve Umut, şimdi herkesten destek bekliyor.



"'Anne ne olur kurtar' diye bağırıyordu"



Eşitmez Ailesi, yaşadıkları acıyı ve destek taleplerini İHA muhabiriyle paylaştı. Yaşadıkları o korkunç geceyi anlatan Anne Mihriban Eşitmez, "Gece biz uyurken evde tablet ya da elektrikten kaynaklanan bir yangın çıkmış. Eşim gece işten geldiği sırada o fark ediyor, biz uyuyorduk. Onun bağırmasına uyandık. Biz tam çıkmaya çalışırken o sırada alev gelince bizim ayağımız kaydı ve düştük. Yere düşünce dumandan Umut'u göremedik. Daha sonra eşim fark etti ve önce Umut'u, sonra kızımı, en son da beni çıkardı. Umut 'Anne ne olur kurtar' diye bağırıyordu. Ben, Umut hala içeride zannettiğim için tekrar içeriye girdim. Çıktığım zaman Umut'un vücudunun yüzde 50'si yanmıştı" dedi.



"Bir senedir dışarıya çıkmıyoruz"



Umut'u hemen Mersin Şehir Hastanesi'ne götürdüklerini belirten Anne Eşitmez, Umut'un 9 gün yoğun bakımda kaldığını ifade ederek, "Allah'a şükür 9 gün sonra kendine geldi, çünkü yüzde 1 yaşama şansı vardı. İki ay yanık ünitesinde tedavi gördü. Bu esnada deri nakli oldu. Şu anda iyi ama vücudunda izler oluştu. Bu izler nedeniyle de dışarıya çıkamıyor. Biz, güneş görmemesi ve Umut'un psikolojisi dolayısıyla bir senedir dışarıya çıkmıyoruz. Çünkü insanların bakışları ve söyledikleri rahatsız ediyor. Bu nedenle Umut dışarıya çıkmak istemiyor" diye konuştu.



"Umut'un tekrar gülen yüzü gelsin istiyoruz"



Yaşadıklarını anlatırken zaman zaman duygulanan Anne Eşitmez, Umut'un şu an bir estetik şansı olduğunu vurgulayarak, "Ama bu da biraz pahalı ve biz karşılayamıyoruz; çünkü yangın nedeniyle çok fazla borca girdik. Bu nedenle biz Umut'un adına bir yardım kampanyası başlattık. Umut'un yüzde 70-80 düzelme ihtimali var ve estetik olması gerekiyor. Yardımseverlerden, başlattığımız yardım kampanyasına destek olmalarını istiyoruz. Başka hiçbir şey istemiyoruz. Umut'un tekrar gülen yüzü gelsin istiyoruz. Ameliyatı ve masrafları 255 bin lira tutuyor" ifadelerini kullandı.



Daha önce devlet hastanelerine de başvurduklarını, ancak 18 yaşından önce müdahale edilemeyeceğinin söylendiğini anlatan Eşitmez, "18 yaşına kadar bekledikten sonra daha sonrasını da bekleyebiliriz. Çünkü 18 yaşına kadar zaten, çocuklar o kadar acımasız ki, okula gidecek, birçok şey söyleyecekler, ister istemez onun da kalbi kırılacak. Sırf bu neden dışarıya çıkmıyor. Zaten iyileştikten sonra evde eğitim gördü, ameliyattan sonra bir yıl güneş görmemesi, açık yaraları nedeniyle enfeksiyon kapmaması için de dışarıya çıkmaması gerekiyordu. O yüzden biz de bir sene boyunca bu evin içinde sürekli Umut ile birlikteydik, dışarıya çıkmadık" şeklinde konuştu.



Ancak, şimdi bir umut ışığı doğduğunu ve tavsiye üzerine gittikleri doktorun deri nakli ameliyatını yapabileceğini söylediğini kaydeden Eşitmez, Umut'un bu ameliyatı olmasına karar verdiklerini belirtti.



"'Umut'a umut olalım' diyerek yola çıktık"



Özel bir şirkette asgari ücretle çalışan Baba Bayram Eşitmez de yangından sonra her şeye sıfırdan başladıklarını, oturacak bir koltuk, bir halı bile kalmadığı için evi yeniden toparladıkların söyledi. "Her şeyi borçla aldık, her yere borcumuz var. Herkes alacağını istiyor. Ay sonunu zor getiriyoruz" diyen Eşitmez, şöyle devam etti:



"İşin içinden çıkamadık. Sonunda Valiliğe başvuru yaptık. Olumlu yanıt geldi. Şu anda para toplanmasını bekliyoruz. Para toplanırsa Umut iyileşecek. Kampanya başlayalı 10 gün oldu. 'Umut'a umut olalım' diyerek yola çıktık. Yangından sonra Umut'un psikoloji çok bozuldu, ilk bir ay kendisine küstü. Dışarıya çıkmak istemiyor. Sadece Umut'un iyileşmesi için paranın toplanmasını istiyorum. Umut'umuza umut olunmasını istiyoruz."



"Eski derimi istiyorum"



Küçük Umut ise çevresindeki bazı insanların "Çocuğu niye yaktınız?" dediklerini belirterek, "Yanımdan biri geçtiğinde "Sen nasıl yandın? Seni kim yaktı?" diyor. Üzülüyorum. Eski derimi istiyorum" dedi.



Öte yandan, Türkiye genelinde 2 ay süreli izin verilen yardım kampanyasında ihtiyaç duyulan 255 bin liranın toplanması için Ziraat Bankası Mersin Hal Şubesinde Cumali Umut Eşitmez adına '90240157-5001' numarasıyla hesap açıldı. - MERSİN