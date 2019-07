(Özel) Yabancı gençler imambayıldıyı kendi elleriyle yaptı

'Gençler arası değişim' programı dolayısıyla yurt dışından Türkiye'ye gelen yabancı gençler, imambayıldı yemeğini kendi elleriyle yaptı.

'Gençler arası değişim' programı dolayısıyla yurt dışından Türkiye'ye gelen yabancı gençler, imambayıldı yemeğini kendi elleriyle yaptı.



Has Tavuk, dünyanın birçok ülkesinden gelen yabancı öğrencileri ağırladı. Türk gelenek ve göreneklerini ailelerin yanında kalarak öğrenen gençler, Has Tavuk mutfağında imam bayıldı yemeğini kendi elleriyle yaptı.Endonezya, Meksika, Çin, Hong Kong, İtalya, Finlandiya, Norveç, Danimarka, Almanya, Rusya, Litvanya, Polonya, İngiltere, Tunus, Cezayir, Hindistan, Avusturya ve İspanya'dan program kapsamında Bursa'ya gelen öğrenciler, 3 hafta boyunca misafir oldukları evlerde yemek, giyim, eğlence kültürünü de yakından tanıma fırsatı buldu. Öğrenciler Bursa, Çanakkale, Eskişehir ve İstanbul'u gezme imkanı buldu.



Kamp boyunca çeşitli faaliyetlere katılan 25 öğrenci, çini sanatını, halk oyunlarını, Türk yemeklerini tanıdı. Yabancı öğrenciler, Has Tavuk mutfak şefi İbrahim Aydın'nın önderliğinde, zeytin yağlı imambayıldı, köfte, cacık ve tavuklu pilav gibi çeşitli Türk yemeklerini yaptılar, ardından yaptıkları lezzetli yemekleri afiyetle yediler.



Hastavuk Yönetim Kurulu Başkanı ve Gençler Arası Değişim Programı Koordinatörü Müjdat Sezer, "Dünyanın en güzel ülkesinde yaşıyoruz. Bu güzellikleri başka bir ülkede bulmak mümkün değil. Ülkemizle ilgili, halkımızla ilgili önyargıları ortadan kaldırmak, tarihi ve kültürel alanları göstererek ülkemizin tanıtımına destek vermek, bu öğrencilerin her birini gönüllü turizm elçisi olarak göndermek çok önemlidir. Dili, dini, kültürü ne olursa olsun, bu tür faaliyetler farklı ülkelerden gelen öğrencilerin birbirleriyle kaynaşmasına ve dünya barışına katkı sağlanmasına yardımcı olmakta. Buna katkı sağlayabildiysek ne mutlu bize" dedi.



Has Tavuk Genel Müdürü Şahin Aydemir, dünyadaki gençlerle buluştuklarını ifade ederek, "Artık bu dünya bizim değil, gençlerin. Dünya o kadar küçüldü ki kültürler arasındaki iletişimi sağlamak da bizim görevimizdir. 18 ülkeden gelen gençlerle bir aradayız. Onların aktardığı gelenekle birlikte bizde kendi kültürümüzü, geleneklerimizi burada bulundukları süre içinde aktarmaya çalıştık. Öncelikle bizim gençlerimize bu misyonu taşıdıkları için de teşekkür ediyorum. Buradan dönecek gençlerin Türkiye'nin temsilcileri olacaklarına inanıyorum" diye konuştu.



İngiltere'den Türkiye'ye gelen Chine Zue, Türk insanın çok sıcakkanlı ve mutlu olduklarını belirterek, "Türkiye'yi çok sevdim. Bursa'da kültürle dolu bir şehir. Her sokakta, caddede kültür ateşini hissedebiliyorsunuz. Daha önce hiç Türk yemeği yememiştim ve kendine has stili var çok lezzetli fakat yapması biraz zor diyebilirim" dedi.



Hindistan'dan geldiğini belirten Aransee isimli genç, "Türk insanı çok girişken, yolda yürürken bile bana nereden geldiğimi soruyorlar. Çok güzel bir özellik. Burada insanlarla vakit geçirmekten çok zevk aldım. Bursa özel bir şehir çünkü hem Asya, hem Avrupa kültüründen izler taşıyor. Bursa'nın renkli bir hayatı var. Türk yemeklerini çok sevdim ve Hint yemekleriyle benziyor. Hatta helvaya bizde helva diyoruz. Burada en çok künefeyi beğendim. Tavuklu pilav da burada sevdiğim yemeklerden bir tanesi oldu" şeklinde konuştu. - BURSA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

