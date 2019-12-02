Son Dakika Haberleri: (Özel) Yağmurdan sonra oluşan gökkuşağı hayran bıraktı
Son Dakika Güncel (Özel) Yağmurdan sonra oluşan gökkuşağı hayran bıraktı - Son Dakika

(Özel) Yağmurdan sonra oluşan gökkuşağı hayran bıraktı

6 saat önce

Bitlis'te etkili olan yağmurun ardından oluşan gökkuşağı görenleri hayran bıraktı.

(Özel) Yağmurdan sonra oluşan gökkuşağı hayran bıraktı, System.String[]

Bitlis'te etkili olan yağmurun ardından oluşan gökkuşağı görenleri hayran bıraktı.


Bitlis ve ilçelerinde aralıklarla etkili olan yağmur sonrası ortaya çıkan gökkuşağı manzarası izleyenleri kendine hayran bıraktı. Bitlis- Güroymak karayolunda seyir halinde olan bazı araç sürücüleri de ortaya çıkan gökkuşağını izlemek ve fotoğraflamak için araçlarını yol kenarına park edip eşsiz anların keyfini çıkardı.


Bitlis'ten Güroymak ilçesine seyahat eden Nihat Olcay adlı vatandaş, seyir halindeyken gördüğü gökkuşağını izlemek ve fotoğraflamak için aracını yol kenarına park ettiğini söyledi. Olcay, "Bitlis'ten Güroymak'a seyahat ederken şu güzel manzarayı, gökkuşağını görünce hemen arabamızı sağ tarafa çekip güzel manzarayı cep telefonlarımızla çekmek istedik" dedi. - BİTLİS

Güroymak, Bitlis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 10:51 Kaynak: İHA
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