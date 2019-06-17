Özel Yakacık Balkanlar Kolejii, satranç takımı Türkiye Şampiyonu !

Dört aşamadan oluşan turnuvaya Türkiye genelinden 1750 okul katıldı. Yıldız Erkek Satranç Takımı toplamda 24 maçın 23'nü kazandı ve 1 beraberlik elde etti.

Karaman ilinde 9-13 Haziran 2019 tarihleri arasında düzenlenen büyük final etabına 34 ilden 100 takım ve 511 sporcu katıldı. Oynanan maçlar neticesinde Özel Yakacık Balkanlar Koleji Yıldız Erkek Satranç Takımı, namağlup "Türkiye Şampiyonu" oldu. Bu ne büyük bir başarı, bu ne büyük bir gurur! Bu gururu yaşatan satranç sporcuları Ege ALPİN, Devin HİŞİL, Oğuz Kağan AYDIN, Tuna Deniz PAÇ, Nebil ARSLANTÜRK ve Yağız Çınar AKIN'ı tebrik ediyor, onları çalıştıran ve yarışmalarda rehberlik eden Satranç Öğretmeni Cengiz TOPEL'e tebrik ederiz. Özel Yakacık Balkanlar Koleji Yönetim Kuruluna satranca, öğrencilerine ve öğretmenlerine verdikleri değer vesonsuz desteklerinden kutlar, başarılarının devamını dileriz." dedi.