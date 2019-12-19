(Özel) Yangında mahsur kalan hamile kadın, ip yardımıyla kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa (Özel) Yangında mahsur kalan hamile kadın, ip yardımıyla kurtarıldı - Son Dakika

(Özel) Yangında mahsur kalan hamile kadın, ip yardımıyla kurtarıldı

6 saat önce

Gaziosmanpaşa'da yangında mahsur kalan hamile kadın üst dairelerden komşuları tarafından uzatılan bir ip yardımı ile kurtarıldı.

(Özel) Yangında mahsur kalan hamile kadın, ip yardımıyla kurtarıldı, System.String[]

Gaziosmanpaşa'da yangında mahsur kalan hamile kadın üst dairelerden komşuları tarafından uzatılan bir ip yardımı ile kurtarıldı. Mahallenin yüreklerini ağızlarına getiren o anlar işte böyle görüntülendi.


Edinilen bilgilere göre olay Şemsipaşa Mahallesi Şehit Cengiz Karcıoğlu Sokakta yaşandı. 5 katlı binanın zemin katında bulunan depoda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle dumanlar bir anda 5 katlı apartmanı sardı. Bu sırada binanın birinci katında oturan Azerbaycan uyruklu hamile bir kadın dumandan etkilenerek cama çıktı. Çevredekilerden yardım isteyen kadın, büyük panik yaşadı. Hamile komşularının camda olduğunu gören üst katta oturan vatandaşlar ise ilginç bir yönteme başvurdu. Camdan ip sarkıtan vatandaşlar, hamile kadının ipi tutmasını sağladı. Bir süre camda yoğun dumana dayanmaya çalışan kadın, ardından ipi tutarak kendini boşluğa bıraktı. Çevre binalardaki vatandaşların çığlık çığlığa izlediği kurtarma operasyonunda hamile kadın ciddi bir yara almadan yere indirildi.


Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından kadını hastaneye kaldırdı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri kısa sürede alevleri kontrol altına aldı. Binada bulunan 2 kişi daha itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. - İSTANBUL

Gaziosmanpaşa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 01:49 Kaynak: İHA
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Yangında mahsur kalan hamile kadın, ip yardımıyla kurtarıldı
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