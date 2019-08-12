Son Dakika Haberleri: (Özel) Yangının çıktığı binada mahsur kalan 2 yavru kediyi itfaiye kurtardı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

(Özel) Yangının çıktığı binada mahsur kalan 2 yavru kediyi itfaiye kurtardı

1 saat önce

Ümraniye'de yabancı uyruklu 7 kişinin kaldığı bir dairede yangın çıktı.

(Özel) Yangının çıktığı binada mahsur kalan 2 yavru kediyi itfaiye kurtardı, System.String[]
Ümraniye'de yabancı uyruklu 7 kişinin kaldığı bir dairede yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Dumanlar arasında mahsur kalan 2 yavru kedi itfaiye erlerince kurtarıldı.

Olay, Ümraniye Esenkent Mahallesi Gülhan Sokak'ta dün 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu 7 kişinin kaldığı bir apartmanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede rüzgarın etkisiyle büyürken tüm binayı yoğun duman kapladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına tazyikli su ile müdahale etti. Yangın, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınırken yangında şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Yavru kediler kurtarıldı

İtfaiye ekipleri, yangında binanın içerisinde bulunan 2 yavru kediyi fark ederken kediler, bir itfaiye eri tarafından koliye konularak binadan dışarı çıkarıldı. Yanan daire ise kullanılamaz hale geldi.

"Tek tesellimiz can kaybının olmaması"

Esenkent Mahallesi Muhtarı İsmet Taş, yangının çıkış anını görmediğini söyleyerek, "Afganistan uyruklu vatandaşlar burada ikamet ediyorlar. Neden çıktığını bilmiyorum. ya tüp yakmışlardır ya da bilmiyorum. Tek tesellimiz can kaybının olmaması" dedi. - İSTANBUL
3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 09:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İYİ Parti Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı'nın çarptığı yaya hayatını kaybetti
Kestiği ağacın altında kalan adamın cansız bedeni 4 gün sonra bulundu Kurban Bayramı tatili için İstanbul'a gelen erkek çocuğu boğularak can verdi Kıyma çekme tartışması yüzünden kasaplar arasında silahlı kavga çıktı: 4 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.8.2019 11:06:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: (Özel) Yangının çıktığı binada mahsur kalan 2 yavru kediyi itfaiye kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]