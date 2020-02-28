(Özel) Yaralı bacağa rağmen Avrupa'ya umut yolcuğu - Son Dakika
Son Dakika Güncel (Özel) Yaralı bacağa rağmen Avrupa'ya umut yolcuğu - Son Dakika

(Özel) Yaralı bacağa rağmen Avrupa'ya umut yolcuğu

6 saat önce

Türkiye'nin sınır kapılarından geçişe izin vermesinin ardından Avrupa'ya gitmeye çalışan binlerce kişi harekete geçti.

(Özel) Yaralı bacağa rağmen Avrupa'ya umut yolcuğu, System.String[]

Türkiye'nin sınır kapılarından geçişe izin vermesinin ardından Avrupa'ya gitmeye çalışan binlerce kişi harekete geçti. Fas uyruklu 18 yaşındaki Emir Hüseyin'de yaralı bacağına rağmen saatlerdir yürüyerek Avrupa'ya umut yolcuğunu sürdürüyor.


Türkiye'nin mülteciler için sınır kapılarını açmasının ardından binlerce kişi Edirne'de bulunan Yunanistan sınırına doğru harekete geçti. Pazarkule Sınır Kapısı'na otobüs, araba ve yürüyerek gelen mülteciler kendilerini normal yollarla almayan Yunanistan'a tel örgülerden, tarlalardan yürüyerek geçiyor. Fas uyruklu 18 yaşındaki genç yaralı bağına rağmen saatlerdir yürüyerek Yunanistan'a oradan da Almanya'da olan yakınlarını yanına gitmeye çalışıyor. Bacağını bir bezle saran Emir Hüseyin ismindeki genç, yaralı ayağı ile günlerdir yürüdüğünü ifade ediyor.


Öte yandan mültecilerin umut yolcuğu drone ile havadan da görüntülendi. - EDİRNE

Yunanistan, Türkiye, Edirne, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 03:07 Kaynak: İHA
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