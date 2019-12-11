Son Dakika Haberleri: (Özel) Yaralı kadın üşümesin diye üzerine battaniye örtüp ambulansı beklediler
Son Dakika 3. Sayfa (Özel) Yaralı kadın üşümesin diye üzerine battaniye örtüp ambulansı beklediler - Son Dakika

(Özel) Yaralı kadın üşümesin diye üzerine battaniye örtüp ambulansı beklediler

6 saat önce

Pendik'te yolun karşısına geçmek isteyen kadın, otomobilin çarpmasıyla yaralandı.

(Özel) Yaralı kadın üşümesin diye üzerine battaniye örtüp ambulansı beklediler, System.String[]

Pendik'te yolun karşısına geçmek isteyen kadın, otomobilin çarpmasıyla yaralandı. Vatandaşlar yerde baygınlık geçiren kadının üşümemesi için üzerine battaniye örterek ambulansın gelmesini bekledi. Yaralı kadın daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Pendik Kavakpınar Mahallesinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada, Pınar Temel işe gitmek üzere kaldırımda yürüyordu. Temel, yolun karşısına geçmek istediği sırada seyir halinde olan otomobil kendisine çarptı. Otomobilin çarptığı genç kadın yerde yatarken, çevredekiler ve araç sürücüsü kadının yardımına koştu. Vatandaşlar, yerde yatan kadının üşümemesi için üzerine battaniye örterek ambulansın gelmesini beklediler. Sağlık ekipleri, hafif yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptılar. Yaralı kadın daha sonra ambulansa bindirilerek hastaneye kaldırıldı. - İSTANBUL

Pendik, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 09:26 Kaynak: İHA
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