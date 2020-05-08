(Özel) Yaşlı adama 20 milyonluk şok... - Son Dakika
Son Dakika Güncel (Özel) Yaşlı adama 20 milyonluk şok... - Son Dakika

(Özel) Yaşlı adama 20 milyonluk şok...

7 saat önce

Bursa'da yalnız yaşayan 81 yaşındaki adam "silah zoruyla attırılan imza" sebebiyle 20 milyonluk mal varlığını kaybetmekle karşı karşıya kaldı.

(Özel) Yaşlı adama 20 milyonluk şok..., System.String[]

Bursa'da yalnız yaşayan 81 yaşındaki adam "silah zoruyla attırılan imza" sebebiyle 20 milyonluk mal varlığını kaybetmekle karşı karşıya kaldı. Yaşlı adamın tüm arazilerine senetler ödenmediği gerekçesiyle haciz konulurken, üzüntüden kısmi felç geçiren adam soluğu savcılıkta aldı.


Olay Mudanya ilçesi Mürsel köyünde meydana geldi. Mürsel köylü olan fakat köyün dışında kendi yaptığı barakada hayvanlarıyla yalnız yaşayan Fehmi Bakar (81) villaların yakınında bulunan arazilerini kat karşılığı satmak istedi. Bir arkadaşı vasıtasıyla kendisini müteahhit olarak tanıtan bir kişi ile anlaştı.


İddiaya göre, bir kaç kez yaşlı adamın yaşadığı eve gelen bu kişi bir gece vakti ansızın gelerek silah zoruyla boş senede imza attırdı. Bu senetlere 7 milyon lira tutarında meblağ yazıldı. Sonra bu senetler ciro edilerek bir hafta içinde Bursa İcra Müdürlüğü'nden icraya konuldu. Fehmi Bakar'ın 20 milyon değerindeki tüm mal varlığına haciz şerhi konuldu ve bu malların satışı söz konusu oldu.


Bakar, kendisine silah zoruyla senetlere imza attırdığını iddia ettiği kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yaşlı adam mallarının elinden gideceğini suçluların ise elini kolunu sallayarak gezdiğini belirterek adalet istediğini belirtti.


Başından geçenleri anlatan Fehmi Bakar, "Benim tanıdığım bir arkadaşım bu kendini müteahhit diye tanıtan arkadaşı alıp yanıma geldi. Bu adam çok defa yanıma gitti geldi. Bir gece yine geldi. Silah gösterip masanın üstüne koyduğu senetleri imzalamamı istedi. Bu senetleri imzalamazsan seni öldürüp götürüp dereye atarız dedi. Bende öldürecek diye korktuğum için imzalamak zorunda kaldım. Ben burada yalnız yaşıyorum. Ö.K, evin içine yalnız girdi. Geldiği araçta 2 kişi daha vardı. Benim imzaladığım boş senetleri doldurup işleme sokmuşlar. Benim arazilerim icraya verilmiş. Şimdi satılmak üzere. Ben savcılığa suç durusunda bulundum. 1 yıl aradan geçti adamlar elini kolu sallayarak geziyor. Benim 20 milyonluk arazilerim satılmak üzere ben adalet istiyorum mağdurum. Bu olaydan sonra üzüntüden kısmi felç geçirdim. 45 gün tedavi gördüm. Ben adalet istiyorum" dedi.


Yaşlı adamın Avukatı Ertuğrulgazi Akyıldız, "Şüpheli kişilerce gerçek bir alacak verecek ilişkisine dayanmadan senetler dolduruluyor. Diğer şüpheli kişilere ciro ediliyor. Toplamda 7 senet bir hafta içinde Bursa İcra Müdürlüğünden icraya koyuluyor. Müvekkilimin atadan miras kalan tüm mal varlığına haciz konulmuş durumda ve malların satışı söz konusu bu kapsamda hukuk mahkemelerine dava açtık. Hemde savcılığa suç durusunda bulunduk. Oradaki süreçlerin biz ilerlemesini bekliyoruz" şeklinde konuştu. - BURSA

Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.05.2020 10:19 Kaynak: İHA


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