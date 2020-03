(Özel) Yatalak olarak geldiği bakım merkezinin hasta bakıcısı oldu - Son Dakika

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde silahlı kavga sonrası yatağa bağımlı hale gelerek Salihli'de özel bir bakım merkezinde tedavi gören kimsesiz Mustafa Küçükadam, 1 yıl süren tedavisi sonrası ayağa kalkarak tedavi olduğu merkezde hasta bakıcı olarak göreve başladı. Küçükadam'ın mücadele azmi diğer hastalar için de umut oldu.



Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde silahlı kavga sırasında beline kurşun isabet eden Mustafa Küçükadam, yürüme yetisini kaybetti. Kimsesiz olan Küçükadam, yatağa bağımlı hale gelmesi nedeniyle Manisa Valiliğinin devreye girmesiyle Özel Lidya Sardes Bakım Merkezi'nde tedaviye alındı. 1 yıl süren fizik tedavinin ardından Küçükadam yeniden yürümeye başladı. Tedavi merkezi görevlilerinin de devreye girmesiyle Küçükadam, Yalova Üniversitesi bünyesinde uzaktan eğitimle verilen 550 saatlik "Hasta ve Yaşlı Bakım" kursuna katılarak sertifika aldı. Ayağa kalkan ve bakım ihtiyacı duymayan Küçükadam, bakım merkezinden çıkışı yapılarak aynı bakım merkezine hasta bakıcı personel kadrosundan işe alındı. Küçükadam, yatalak olarak girdiği Salihli'deki Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Manisa İl Müdürlüğü denetimindeki özel bakım merkezinde hem hastalarla ilgileniyor hem de bakım merkezi bünyesinde kurulan kafeteryanın işletmesini yapıyor. Hastaların adeta eli ayağı olan Küçükadam, işlettiği kafeteryada da hastaların güzel vakit geçirmesine destek oluyor.



Geçirdiği zorlu süreci anlatan Mustafa Küçükadam, "Kavgada kurşun yedim. 6 ay evde kaldım. Evde bakılamadığım için kuruma geldim. Kuruma geldiğimde yatalaktım ve ayağa hiç kalkamıyordum. Daha sonra Aysun hocam ve Necati Bey ile Orçun Bey geldiler beni motive ettiler. 'Ayağa kalk, yapabilirsin' diyerek beni inandırdılar. Her şeyden soğumuştum, hayat benim için bitmişti. Ama onların sayesinde ayağa kalktım. İlk onları tanıdım ben buraya geldiğimde. Şu an ayağa kalktım yürüyorum. Fizik tedavimi oldum. Her türlü tedavimi yaptırdılar, bana çok ilgi gösterdiler" dedi.



"Kurslardan sonra belgemi alarak burada işe girdim"



Yediği kurşun sonrası yatağa bağımlı halde geldiği bakım merkezinde işe başladığını belirten Küçükadam, "Bu kurumda bana iş verdiler. İş sahibi oldum. Artık burada çalışıyorum. 1 seneden beri ayaktayım. 1,5 yıl yatağa bağımlı kaldım. Hiç kalkamadım. Dışarı çıkmaya, ayağa kalkmaya korkuyordum. Yürüyemeyeceğimi düşünüyordum. Tedavi gördükten sonra burada çay ocağına ve hastalara bakıyorum. İdareye çay götürüyorum. Bahçeye bakıyorum. Burası benim evim oldu. Buradan gitmek istemedim. Tedavi olurken de kurslara katıldım. Kurslardan sonra belgemi alarak burada işe girdim. Burası benim evim oldu. Tek başına yaşıyordum, şimdi 100 kişilik bir ailem var" diye konuştu.



"550 saatlik 'Hasta ve Yaşlı Bakım' sertifikası alındı"



Mustafa Küçükadam'ın 2017 yılında kuruma geldiğini belirten Sosyal Hizmet Uzmanı Necati Işık, "Mustafa, 2017 yılında Valiliğin onayıyla kurumumuza misafir olarak geldi. Daha sonra dosyasını tamamlayarak buraya resmi şekilde kabulünü yaptık. Yaklaşık 1 yıl boyunca fizik tedavi personeli arkadaşımızla koordineli bir şekilde fizik tedavi hizmeti aldı. Hastaneden de fizik tedavi hizmeti aldırdık. Bu süreçte sağlık kontrolleri takipleri yapıldı. Bununla ilgili hemşirelerimiz de çalışmalarına devam etti. Yaklaşık 1,5 yıl sonra da Mustafa'yı ayağa kaldırmayı başardık. Ayağa kaldırdığımızda Mustafa'ya bir söz verdik. Burada tamamen iyileşmesi halinde iş sahibi yapacağımızı söyledik. Çünkü mental anlamda hiçbir sıkıntısı yoktu" dedi.



Küçükadam'ın uzaktan eğitim programlarıyla sertifika aldığını belirten Işık, "2018 yılının ortalarında Yalova Üniversitesinin kursu açıldı. 550 saatlik 'Hasta ve Yaşlı Bakım' sertifikası alındı. Bu süreçte raporunun süresi de sona erdi. Rapor süresi bitince yenilemeye gittik. Ancak ağır engelli, bizim kuruluşumuza uygun bir hasta olmadığı ortaya çıktı. Oradan sonra buradan çıkışını yaptık ve bakıcı personel olarak dosyasını hazırladık ve burada bakıcı personel olarak girişini yaptık. Şu anda hastalarımıza çay kahve servisini o yapıyor" ifadelerini kullandı.



"Bakım merkezimize hasta olarak geldi, mesai arkadaşı oldu"



Küçükadam'ın fizik tedavi sürecini anlatan Fizyoterapist Sevgi Al, "Mustafa Küçükadam ilk geldiğinde yatalak bir hastaydı. Ateşli silah yaralanmasından dolayı ayağa kalkamayan, korku dolu, endişe duyan bir hastamızdı. Tedavi dışında psikolojik olarak destek sağlayarak tedavinin iyi sonuçlanacağına ikna ederek çalışmalarımızı sürdürdük. 1,5 yıl kadar fizik tedavi süreciyle sonunda ayaklandı. Sonrasında da bakıcı personel olarak girişini yaptık. Bizimle beraber mesai arkadaşı olarak çalışmaya devam ediyoruz. Bakım merkezimize hasta olarak geldi, şifa buldu. Şu anda da çalışan olarak devam ediyor" diye konuştu.



"Profesyonellikle amatör ruhu bir arada götürdüğümüz takdirde başarılı olabiliriz"



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Manisa İl Müdürü Murat Konan da bakım merkezini ziyaret ederek Küçükadam'la bir araya geldi. Özel Lidya Sardes Bakım Merkezi Kurucu Müdürü Orçun Semizler'den Küçükadam hakkında bilgi alan Konan, gönüllülük esasıyla yapılan işlerin daha verimliği olduğunu söyledi. Konan, "Annesi babası vefat ettikten sonra tek başına yaşayan bir vatandaşımız. Başından bir kurşunlama olayı geldikten sonra tamamen yatağa bağımlı hale geldi. Hastanede yattıktan sonra gidecek yeri olmadığı için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Manisa İl Müdürlüğüne müracaat ediliyor. Bizler de değerlendirdikten sonra bedensel olarak hizmet veren bize bağlı özel bir bakım merkezine yatışını yapıyoruz. Burada arkadaşlar ciddi bir şekilde çalışma yapıyorlar. Hem sosyal servis, hem fizik tedavi servisi hem de idareci arkadaşlar kişiyle özel bir şekilde ilgilenip hayattan kopmuş olan bu kişiyi hayata bağlıyorlar" dedi.



Bundan sonraki süreçte Mustafa Küçükadam'ın kendi ayakları üzerinde durabileceği bir aile kurmasını hedeflediklerini belirten Konan, "Süreç içerisinde raporu buraya uygun olmadığı sonucu çıkıyor. Yine arkadaşlar ciddi bir çalışmayla sağ olsun biraz da özveriyle, resmi yapmaları gereken görevin de ötesinde bu işi benimseyerek ve gönüllülük ruhuyla Mustafa'yı hayata bağlıyorlar. Bizim işimiz aslında profesyonellik gerektiriyor ancak gönüllü yapmadığınız takdirde başarı elde etmek mümkün değil. Bizim işimizin doğası profesyonellikle amatör ruhu bir arada götürdüğümüz takdirde başarılı olabiliriz. Bu ruhla çalışan arkadaşlarımız da kişiyi sertifika aldırmaya yönlendiriyorlar. Daha sonra burada ihtiyaçları doğrultusunda personel olarak istihdam ediyorlar. Bundan sonraki süreç kişinin kendi ayakları üzerinde duracağı aileye katmak. O yönde bir çalışma yapıyor arkadaşlarımız" ifadelerini kullandı.



Konan, ayrıca Mustafa Küçükadam ile ilgili gelişmeleri takip edeceklerini belirtti. Konan, Küçükadam'ın yanı sıra bakım merkezindeki diğer yaşlı ve hastalarla da yakından ilgilendi.