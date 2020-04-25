(ÖZEL) Yemek bahanesi cezadan kurtarmadı - Son Dakika

(ÖZEL) Yemek bahanesi cezadan kurtarmadı
6 saat önce
Fatih'te sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan yabancı uyruklu iki kişiye polis ekipleri tarafından idari para cezası kesildi.
Fatih'te sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan yabancı uyruklu iki kişiye polis ekipleri tarafından idari para cezası kesildi. Sokağa çıkma kısıtlamasından haberi olmadıklarını söyleyen kişiler, "Yemek almaya çıktık" diye kendilerini savundu.
Dünyayı etkisini altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını önlemleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Kısıtlamanın üçüncü gününde Kocamustafapaşa'da sokağa çıkan yabancı uyruklu 2 kişi polis ekiplerinin uygulamasına takıldı. İdari para cezası uygulanan kişiler kısıtlamadan haberi olmadıklarını söyleyerek yemek almaya çıktıklarını ifade etti. İşlemlerin ardından yabancı uyruklu kişiler polis ekiplerince evlerine gönderildi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 25.04.2020 01:22 Kaynak: İHA
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