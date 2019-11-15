- (Özel) Yemen'in Osmanlı'ya dayanan yemeği: Saltah

SANA - Yemen'in ünlü Saltah yemeği Osmanlı kültürünün izlerini taşıyor.

Son dönemlerde yaşadığı iç savaş ve gıda krizi ile gündemde olan Yemen, mutfak kültürü açısından da son derece ilgi görüyor. Ülkenin en meşhur yemeklerinden Saltah, Osmanlı kültürünün izlerini taşıyor. Öğle yemeğinde daha çok tercih edilen Saltah'ın ana malzemesi Çemen. Osmanlı kültürüne dayanan geçişi ile adını geniş kitlelere duyuran Saltah için güveçte hazırlanıyor. Osmanlıya gönül rızası ile katılan Yemen mutfak kültürü bakımından da Osmanlı mutfağından etkilendi. Son dönemde popüler olan Saltah, ekmek ile çok sıcak bir şekilde servis ediliyor.

Yemenli Ahmet Sanani', "Saltah yemeği Yemen'de çok ünlü. Atalarımızın söylediklerine göre eskiden Osmanlı kültüründen bizim kültürümüze geçti" dedi.

Müsteri Kalid El Faz ise Saltah'ın Yemen mutfağının en meşhur yemeği olduğunu vurgulayarak, "Saltah yemeği Yemenliler tarafından çok seviliyor. Saltah'dan vazgeçemiyoruz" açıklamasını yaptı.

Sığır eti ya da kuzu eti ile yapılan Saltah'a domates, biber ve bamya ile pişiriliyor.