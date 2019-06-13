Son Dakika Haberleri: (Özel) Yeraltından çıkan dumanlar korkuttu
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(Özel) Yeraltından çıkan dumanlar korkuttu

3 saat önce

Esenyurt'ta yeraltından çıkan dumanları gören vatandaşlar paniğe kapılarak itfaiye ekiplerine haber verdi.

(Özel) Yeraltından çıkan dumanlar korkuttu, System.String[]
Esenyurt'ta yeraltından çıkan dumanları gören vatandaşlar paniğe kapılarak itfaiye ekiplerine haber verdi. Yeraltından çıkan yoğun dumanın, elektrik kablolarının yanmasından kaynaklandığı anlaşıldı.

Olay, Bağlarçeşme Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı'nda meydana geldi. Kaldırımdaki bir ağacın dibinden duman çıktığını gören vatandaşlar paniğe kapıldı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri vatandaşları uzaklaştırarak şerit çekti. Vatandaşların kaldırımın kenarından gitmesi sağlanarak elektrik kurumu ekipleri beklendi. Olay yerine gelen ekipler dumanın elektrik kablolarının yanmasından kaynaklandığını belirledi. Ekiplerin elektriği kesmesi ile duman da kesildi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 09:09 Kaynak: İHA
Esenyurt, İtfaiye, 3. Sayfa
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