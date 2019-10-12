Son Dakika Haberleri: (Özel) Yerin metrelerce altından Mehmetçiğe destek
Son Dakika Güncel (Özel) Yerin metrelerce altından Mehmetçiğe destek

(Özel) Yerin metrelerce altından Mehmetçiğe destek

1 saat önce

Zonguldak'lı maden işçileri yerin metrelerce altından Barış Pınarı Harekatına destek verdi.

(Özel) Yerin metrelerce altından Mehmetçiğe destek, System.String[]

Zonguldak'lı maden işçileri yerin metrelerce altından Barış Pınarı Harekatına destek verdi. Yer altında çalışan işçiler "Barış Pınarı Harekatının 4. gününde orada görev alana tüm TSK personeline canı gönülden başarılar diliyoruz. Onlar için buradan pek fazla bir şey yapamıyoruz ama bütün desteklerimiz onlarla onları için dua ediyoruz" dedi.


Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde bulunan Arılar Madencilik isimli özel maden ocağında gece vardiyasında çalışan işçiler yerin metrelerce altında çalışırken Barış Pınarı Harekatında görev alan Mehmetçiği unutmadı. Barış Pınarı Harekatının 4'üncü gününde yerin metrelerce altından seslenen madenciler Mehmetçiğin sonuna kadar yanında olduklarını belirtti.


Barış Pınarı Harekatını sonuna kadar desteklediklerini ifade eden Maden Mühendisi Bayram Barutçu, "Barış Pınarı Harekatının 4 gününde orada görev alana tüm TSK personeline canı gönülden başarılar diliyoruz. Onlar için buradan pek fazla bir şey yapamıyoruz ama bütün desteklerimiz onlarla onları için dua ediyoruz. Allah onlara zeval vermesin. Allah onların ayaklarına taş değdirmesin. İnşallah operasyondan başarılı bir şekilde dönerler. Bu harekatı başından beri destekliyoruz. Güney sınırında oluşturulacak olan güney koridoru iyi bir fikirdi. 30 - 40 yıldan beri büyük ekonomik ve manevi kayıplara neden olmuş bir gecikmişliğimiz vardı. Son zamanlarda yapılan bu çalışmaların olumlu yönde yapıldığını düşünüyoruz. Mehmetçiğe olan desteğimiz tamamen sürecek. Orada görev alan herkese ve Mehmetçiğimize teşekkür ediyoruz. Onlara minnettarız" şeklinde konuştu.


Yer altında yer çalışan maden işçileri ise hep bir ağızdan "Mehmetçiğimizin Yanındayız" diye haykırarak Barış Pınarı Harekatına destek verdi. - ZONGULDAK

Barış Pınarı Harekatı, Zonguldak, Maden, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 01:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



4 STK'nın Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin yaptığı ortak açıklamaya AK Parti'den sert tepki
Emre Belözoğlu'ndan maç sonu Barış Pınarı Harekatı mesajı Barış Pınarı Harekatı'na katılan komandolar, mesaj gönderdi Mesut Barzani de sivilleri bahane ederek "Operasyonları durdurun" çağrısı yaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2019 14:15:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: (Özel) Yerin metrelerce altından Mehmetçiğe destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]