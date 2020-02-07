(ÖZEL) Yeşim Salkım sosyal medyadan hakaret eden kullanıcıyı savcılığa şikayet etti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa (ÖZEL) Yeşim Salkım sosyal medyadan hakaret eden kullanıcıyı savcılığa şikayet etti - Son Dakika

(ÖZEL) Yeşim Salkım sosyal medyadan hakaret eden kullanıcıyı savcılığa şikayet etti

6 saat önce

Şarkıcı Yeşim Salkım, Instagram'da kendisine 'Nankör kadın, kalitesiz kadın' diyen kullanıcı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

(ÖZEL) Yeşim Salkım sosyal medyadan hakaret eden kullanıcıyı savcılığa şikayet etti, System.String[]

Şarkıcı Yeşim Salkım, Instagram'da kendisine 'Nankör kadın, kalitesiz kadın' diyen kullanıcı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.


Şarkıcı Yeşim Salkım, kendisine Instagram hesabı üzerinden hakaret eden kullanıcı hakkında suç duyurusunda bulundu. Yeşim Salkım'ın avukatı Begüm Gürel'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı suç duyurusunun dilekçesinde, "Bu şahıs 24 Ocak'ta yaptığı paylaşımlar aracılığıyla Yeşim Salkım'a karşı hakaretlerde bulunarak, huzurunun kaçmasına sebebiyet vermiştir. Şüpheli, Salkım'a karşı 'Kalitesiz kadın, nankör kadın, ruh hastası' gibi ithamlarda bulunmuştur" ifadeleri yer aldı.


Savcılığa sunulan dilekçede, şüphelinin 'hakaret' ve 'kişilerin huzur ve sükununu bozma' suçundan 6 ay 15 günden 3 yıl 4 aya kadar hapse mahkum edilmesi talep edildi.


Öte yandan suç duyurusu dilekçesinin yanı sıra şüphelinin paylaşımlarının ekran görüntüsü de savcılığa sunuldu. - İSTANBUL

Yeşim Salkım, Instagram, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 10:06 Kaynak: İHA
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Yeşim Salkım, kendisine "Kalitesiz kadın" diyen kişiyi savcılığa şikayet etti
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