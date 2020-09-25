Özel yetenek sınavına Covid-19 düzenlemesi - Son Dakika

Özel yetenek sınavına Covid-19 düzenlemesi

ARDAHAN Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim ve Türk Müziği Bölümü 2020-2021 eğitim-öğretim yılı özel yetenek sınavları başladı.

Özel yetenek sınavına Covid-19 düzenlemesi, System.String[]

ARDAHAN Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim ve Türk Müziği Bölümü 2020-2021 eğitim-öğretim yılı özel yetenek sınavları başladı.Her yıl üniversite yerleşkesinde gerçekleştirilen özel yetenek sınavı bu yıl Covid-19 salgını nedeniyle 2020-2021 eğitim-öğretim yılı için alınan tedbirler kapsamında online telekonferans yöntemiyle gerçekleştiriliyor. Randevulu giriş sisteminin uygulandığı özel yetenek sınavında her aday için farklı gün ve saat belirlendi.

Hoca Ahmet Yesevi Konferans Salonu'nda kurulan kamera ve projeksiyon sistemi üzerinden Türk Müziği Bölümü'ne kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler online olarak sınava alındı. Sınavda adayların; işitme, ses ve çalgı performansları ölçüldü. Kırmızı Salon'da gerçekleştirilen Resim Bölümü özel yetenek sınavında ise öğrencilerin; kompozisyon, ışık-gölge, perspektif, figür-zemin-boyut ilişkisi ve üç boyutlu modelleme performanslarına göre puan verildi.


Ardahan Üniversitesi, Koronavirüs, Resim, Türk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 08:27 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Özel yetenek sınavına Covid-19 düzenlemesi - Son Dakika

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