Özel yetenek sınavında zamanla yarıştılar - Son Dakika

- Özel yetenek sınavında zamanla yarıştılar

MALATYA - Malatya'da üniversite adayı öğrenciler, İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nin gerçekleştirdiği özel yetenek sınavında zamana karşı yarıştılar.

İnönü Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi'ne öğrenci alımı için gerçekleştirdiği özel yetenek sınavına 508 erkek, 200 kadın aday başvurdu. Sınavına giren öğrencilerden başarılı olan 130'u eğitim görmeye hak kazanacak. Covid-19 tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen sınav, sosyal medya üzerinden de canlı yayınlanıyor. Geçtiğimiz gün başlayan yetenek sınavı 20 Ağustos'a kadar devam edecek. Spor bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Gündoğdu, adayların bölgenin en köklü üniversitesine girebilmek için zamanla yarıştıklarını belirterek "İnönü Üniversitesi Spor Bilimler Fakültesi bölgedeki en köklü fakültelerden bir tanesi. 1992'de kurulmuş, günümüz itibariyle de 4 bölümde Lisans düzeyinde 3 bölümde de Lisans üstü düzeyde eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Biz dün itibariyle 4 tane lisans programımıza özel yetenek sınavıyla öğrenci alma sürecimizi başlattık. Sınavımız, 16 Ağustos tarihi itibariyle başladı. Toplamda 708 adayımız, sınavlarımıza başvuru yaptı. Bunun 200 tanesi kadın, 508 tanesi erkek. Toplamda 130 öğrenciyi özel yetenek sınavıyla alacağız, spor yöneticiliği bölümümüze öğrencileri merkezi sistemle alıyoruz. 50 öğrencimizde merkezi sistemle geliyor. Toplamda biz her yol 180 tane lisans öğrencisi alıyoruz. Pandemi koşullarında en nitelikli, en başarılı sınavı yapmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda şuan gerçekleştirilen sınavımız youtube üzerinden tüm dünyada canlı izlenebiliyor. Türkiye'deki en objektif sınavlardan bir tanesini yapıyoruz. Sınav devam ederken herkes dışarıdan sınavı izleyebiliyor. Böyle bir özelliğimiz de var. Bunu da Türkiye'de çok fazla üniversite yapmıyor. İlklerden bir tanesi biziz" dedi.

Aday öğrenci Sezer Alagöz, kendisine güvendiğini belirterek "Malatya'dan geliyorum. Heyecanlıyız ortamı gördükçe biraz heyecanımız azalıyor. Ortam çok güzel. Sınavın sosyal medya üzerinden izlenmesi çok güzel bir şey. Ailem beni şuanda evden izleyebiliyor. Takip edebiliyorlar, dışardalar da şuan. Çok güzel ve objektif şekilde yapılmış bir çalışma. İyi hazırlandım, kendime sonuna kadar güveniyorum" ifadelerini kullandı.

Aday öğrenci Emre Kılıç, sınav öncesinde heyecanlı olduğunu belirterek "Buraya gelince heyecan oldu. 15 gündür çalışıyorum. Emeğimin karşılığını almaya çalışacağım. Nasipte varsa olur" şeklinde konuştu.