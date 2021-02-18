Özel yetenek sınavları hazırlık kursunda yüksek motivasyon - Son Dakika

Özel yetenek sınavları hazırlık kursunda yüksek motivasyon

18.02.2021 15:32
Özel yetenek sınavları hazırlık kursunda yüksek motivasyon, System.String[]

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, özel yetenek sınavları hazırlık kursunda çalışmalara katılan gençlerle doğada yürüyüş etkinliklerine katılarak, gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili antrenörlerden bilgi aldı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, özel yetenek sınavları hazırlık kursunda çalışmalara katılan gençlerle doğada yürüyüş etkinliklerine katılarak, gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili antrenörlerden bilgi aldı.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO), Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) ve Bekçilik Sınavı'na Şehitkamil Belediyesine bağlı stadyumlar, spor salonları ve doğada gerçekleştirilen çalışmalarla hazırlanan kursiyerlerin gelişim performanslarını yakından takip eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu; polis, bekçi, antrenör ve beden eğitimi öğretmeni adaylarının Dülük Tabiat Parkı Gençlik Kampı'nda gerçekleştirilen doğada yürüyüş ve dayanıklılık antrenmanlarına katılarak kursiyerlerin performans durumu ile ilgili bilgi aldı.

Çalışmanın ardından özel yetenek sınavları hazırlık kursunda eğitim gören kursiyerlerle sohbet eden Başkan Fadıloğlu, özellikle pandemi döneminde performans sporcusu olsun olmasın tüm bireylerin imkanlar dahilinde doğada yürüyüş yaparak günlük fiziksel hareket kapasitelerini arttırmaları gerektiğine dikkat çekti.

"Bu tür etkinliklerden faydalanabilecek bir imkanları yoktu"

Gençlerle yaptığı doğa yürüyüşünün ardından değerlendirmelerde bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, kursiyerlerin 45 günlük eğitim döneminin ardından performans grafiklerinin yükseldiğini ve sınavlara hazırlık noktasında kursa başladıkları ilk güne nazaran önemli bir mesafe kat ettiklerini belirterek, "Öncelikle kursa katılan kardeşlerimize başarılar diliyorum. Bu faaliyetler başlayalı yaklaşık 45 gün oldu. Öncelikle salonda başlayan faaliyetler şu anda Dülük Tabiat Parkı Gençlik Kampı'nda devam ediyor. Özellikle burada dayanıklılığı artırmak ve ciğerleri açabilmek adına koşu parkurunda arkadaşlarımız faaliyetlerine devam ediyorlar. Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Polis Meslek Eğitim Merkezleri ve Bekçilik Sınavı'na hazırlanan kardeşlerimiz, belediyemiz bünyesinde genel yetenek sınavlarına hazırlanıyordu. Bu faaliyetler içerisinde parkurların içerisinde şu ana kadar ilk başladıkları günden bu 45 günlük süreçler içerisinde Allah'a şükür 110 kardeşimiz de yarın sınav olsa bu sınavlardaki değerlere ulaşabilecek duruma geldiler. Amacımız, yazılı sınavlardan geçmiş olan kardeşlerimizin spordan da bu kurs sayesinde başarılı olmaları. Memleketimizin çocuklarının bu sınavlara girdiğinde bu tür etkinliklerden faydalanabilecek bir imkanları yoktu. Şehitkamil Belediyesi olarak bu faaliyeti başlattık. Ben tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sınava girecek kardeşlerimize de başarılar diliyorum. Her şeyin başı sağlık. Hem sağlıklı olabilmek adına hem de sınava hazırlanmak noktasında güzel bir performans ortaya koyuyorlar. Bundan sonra gelecek kardeşlerimiz de aynı şekilde bu parkurlardan geçecek, onlara da şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Özel yetenek sınavları hazırlık kursunda yüksek motivasyon
Özel yetenek sınavları hazırlık kursunda yüksek motivasyon
Özel yetenek sınavları hazırlık kursunda yüksek motivasyon
Özel yetenek sınavları hazırlık kursunda yüksek motivasyon

Şehitkamil, Bekçi, POMEM, Polis, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Özel yetenek sınavları hazırlık kursunda yüksek motivasyon - Son Dakika


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