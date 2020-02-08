"Özel Yetenekli Çocuklar Felsefeyle tanışıyor: Eğitici Eğitimi" tamamlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Özel Yetenekli Çocuklar Felsefeyle tanışıyor: Eğitici Eğitimi' tamamlandı - Son Dakika

"Özel Yetenekli Çocuklar Felsefeyle tanışıyor: Eğitici Eğitimi" tamamlandı

6 saat önce

Trakya Kalkınma Ajansı 2019 Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen, Tekirdağ Bilim ve Sanat Merkezi ile Tekirdağ Rehberlik ve Araştırma Merkezinin ortaklığı ile düzenlenen "Özel Yetenekli Çocuklar Felsefeyle tanışıyor: Eğitici Eğitimi" konulu projenin eğitimleri tamamlandı.

Trakya Kalkınma Ajansı 2019 Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen, Tekirdağ Bilim ve Sanat Merkezi ile Tekirdağ Rehberlik ve Araştırma Merkezinin ortaklığı ile düzenlenen "Özel Yetenekli Çocuklar Felsefeyle tanışıyor: Eğitici Eğitimi" konulu projenin eğitimleri tamamlandı.


Tekirdağ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Toplantı Salonunda gerçekleştirilen eğitime katılan öğretmenler 35 saatlik eğitimin sonunda mesleki donanımlarını arttırmışlar ve yeni bir perspektif kazandı. Eğitime katılan öğretmenler, çalıştıkları okullarda kendi branşlarında ihtiyaç duydukları düşünce yöntemlerini kullanarak özel yetenekli öğrencilerin yetenek alanlarının belirlenmesi ve ilgilerinin ölçülmesini sağlayarak daha sağlıklı yönlendirmeler yapacaklar. Öğretmenler eğitim ile özel yetenekli bireylerin kendilerine, ailelerine, ülkeye ve dünyaya yararlı çalışmalar yapacak bireyler haline gelmelerini sağlayacak.


Eğitim kapsamında Tekirdağ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Kurum Müdürü Dinçer Dönmez tarafından, Eğitim uzmanı Onur Bakır'a teşekkür belgesi verildi. Tekirdağ Bilim ve Sanat Merkezi Kurum Müdür Vekili Güner Evren tarafından da katılımcılara belgeleri takdim edildi. - TEKİRDAĞ

Trakya Bölgesi, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 01:58 Kaynak: İHA
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