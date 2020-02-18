Özel yetenekli çocuklardan nostaljik gösteri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Özel yetenekli çocuklardan nostaljik gösteri - Son Dakika

Özel yetenekli çocuklardan nostaljik gösteri

7 saat önce

Özel yetenekli çocuklardan kurulan Gümbüy Gümbüy Antalya Çocuk Tiyatrosunun özel gösterisi özellikle çocuklardan oluşan davetlilerce keyifle izlendi.

Özel yetenekli çocuklardan nostaljik gösteri, System.String[]

Özel yetenekli çocuklardan kurulan Gümbüy Gümbüy Antalya Çocuk Tiyatrosunun özel gösterisi özellikle çocuklardan oluşan davetlilerce keyifle izlendi. Almira Su, 'Delisin Ah Kalbim' parçasıyla nostalji yaşattığı izleyicilere "Bu çocuklarda iş var" dedirtti.


Antalya'da Orhan Devcel ve Emine Dutseren Devecel tarafından yetenekli çocuklar arasından seçilen 20 çok özel çocuk ile kurulan Gümbüy Gümbüy Çocuk Tiyatrosu, Erken Ergen Show kapsamında özel bir gösteri sundu. Birbirinden yetenekli çocukların gösterisi çocukların çoğunluğunu oluşturduğu davetli grubu tarafından beğeni ile izlendi.


Oyunculuk, drama, dans ve şan gibi eğitimlerden geçen çocuklar gösterilerine başladı. Muratpaşa Belediyesi Kültür Merkezi'ndeki gösteride çocuklar adeta gülmeye doyamadı. Cici Kızlar Grubu üyesi Bilgen Bengü'ye benzerliği ile dikkat çeken Almira Su, başarıyla seslendirdiği 'Delisin Ah Kalbim' parçasıyla da gecede nostalji yaşattı. - ANTALYA

Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 11:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Besteci Tınay, kendisine sözlü tacizde bulunan müzisyeni ifşa etti
Beşiktaş'tan Mircea Lucescu açıklaması: Henüz karar almadık Çin'in Uygur Türklerine uyguladığı baskının belgeleri sızdı! İbadet etmek gözaltına nedeni olarak görülüyor AK Parti Sözcüsü Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın darbe söylentilerine verdiği yanıtı açıkladı

Son Dakika Haberleri
17:41 Ezgi Pekel'in ilk albümünün ilk klibi "Deliyim" yayınlandı
17:41 Gezi Parkı davasında karar çıktı! İşte detaylar
17:17 Göl manzaralı kayak keyfi ara vermiyor
17:09 Olaylı evlilikte flaş gelişme! Berk Oktay ile Merve Şarapçıoğlu boşandı
17:09 26. Saraybosna Film Festivali'nin jüri başkanı Oscar ödüllü Michel Hazanavicius oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 18:57:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Özel yetenekli çocuklardan nostaljik gösteri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]