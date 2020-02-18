Özel yetenekli çocuklardan nostaljik gösteri - Son Dakika

Özel yetenekli çocuklardan kurulan Gümbüy Gümbüy Antalya Çocuk Tiyatrosunun özel gösterisi özellikle çocuklardan oluşan davetlilerce keyifle izlendi. Almira Su, 'Delisin Ah Kalbim' parçasıyla nostalji yaşattığı izleyicilere "Bu çocuklarda iş var" dedirtti.



Antalya'da Orhan Devcel ve Emine Dutseren Devecel tarafından yetenekli çocuklar arasından seçilen 20 çok özel çocuk ile kurulan Gümbüy Gümbüy Çocuk Tiyatrosu, Erken Ergen Show kapsamında özel bir gösteri sundu. Birbirinden yetenekli çocukların gösterisi çocukların çoğunluğunu oluşturduğu davetli grubu tarafından beğeni ile izlendi.



Oyunculuk, drama, dans ve şan gibi eğitimlerden geçen çocuklar gösterilerine başladı. Muratpaşa Belediyesi Kültür Merkezi'ndeki gösteride çocuklar adeta gülmeye doyamadı. Cici Kızlar Grubu üyesi Bilgen Bengü'ye benzerliği ile dikkat çeken Almira Su, başarıyla seslendirdiği 'Delisin Ah Kalbim' parçasıyla da gecede nostalji yaşattı. - ANTALYA