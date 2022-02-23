Özel yetenekli öğrencilerin eğitimlerine destek veren BİLSEM sayısı 279'a yükseldi - Son Dakika
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Özel yetenekli öğrencilerin eğitimlerine destek veren BİLSEM sayısı 279'a yükseldi

23.02.2022 10:28
Özel yetenekli öğrencilerin eğitimlerine destek veren BİLSEM sayısı 279'a yükseldi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, özel yetenekli öğrencilerin yeteneklerini geliştirebilmeleri için farklı eğitim programlarının uygulandığı Bilim ve Sanat Merkezlerinin (BİLSEM) sayısının bu ay itibarıyla 279'a çıkartıldığını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, özel yetenekli öğrencilerin yeteneklerini geliştirebilmeleri için farklı eğitim programlarının uygulandığı Bilim ve Sanat Merkezlerinin (BİLSEM) sayısının bu ay itibarıyla 279'a çıkartıldığını bildirdi.

Bakan Özer, yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlık olarak özel yetenekli öğrencilerin yeteneklerini geliştirebilmeleri için farklı eğitim programları uygulayarak destek sağladıkları BİLSEM'lerin, altyapı ve imkanlarını sürekli iyileştirdiklerini ifade etti.

BİLSEM'lerde özellikle patent, faydalı model, tasarım ve marka tesciline yönelik ürün geliştirme çalışmalarına büyük önem verdiklerine işaret eden Özer, diğer taraftan BİLSEM'lerin tüm il ve ilçelerde erişilebilirliğini artırmaya çalıştıklarını vurguladı.

Özer, "Özel yetenekli öğrencilerimizin BİLSEM'lere gidebilmek için ilçeler arası uzun yolculuklar yapmalarını istemiyoruz. Bu amaçla 81 ilde BİLSEM sayısı 183 iken bu sayıyı 2021 yılı sonu itibarıyla 225'e çıkarttık. 2022 yılında hedefimiz, 125 yeni BİLSEM açarak bu sayıyı 350'ye çıkartmaktı. Gerekli planlamalarımızı da tamamladık. Bu kapsamda 54 yeni BİLSEM açarak şubat ayı itibarıyla BİLSEM sayımızı 279'a çıkarttık. 2022 yılı sonuna kadar BİLSEM sayısını 350'ye çıkartacağız." bilgisini paylaştı.

BİLSEM'lerde 67 bin 375 öğrenci eğitim alıyor

Öte yandan, BİLSEM'lerde 554'ü genel yetenek, 183'ü müzik ve 232'si görsel sanatlar olmak üzere 969 atölye bulunuyor. 81 ildeki BİLSEM'lerde 12 bin 579'u ilkokul, 43 bin 954'ü ortaokul ve 10 bin 842'si lise öğrencisi olmak üzere toplam 67 bin 375 öğrenci eğitim alıyor.

Fikri mülkiyet konusunda da başarılı çalışmalar yapan BİLSEM'ler, 2021'de 184 patent, 394 faydalı model, 2 bin 63 tasarım ve 16 marka olmak üzere, 2 bin 657 ürün tescil başvurusunda bulundu. BİLSEM'lerde, 13 patent, 39 faydalı model, 1245 tasarım ve 8 marka olmak üzere 1305 ürünün tescili alındı.

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Ziya Selçuk, Özer Özel, Patent, BİLSEM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Özel yetenekli öğrencilerin eğitimlerine destek veren BİLSEM sayısı 279'a yükseldi - Son Dakika


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