(ÖZEL) - Yılanların çiftleşme dansını görüntülediler
1 saat önce
KAHRMANMARAŞ'ın Türkoğlu ilçesinde yılanların çiftleşme dansı, çiftçiler tarafından görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 04:07 Kaynak: DHA
KAHRMANMARAŞ'ın Türkoğlu
ilçesinde yılanların çiftleşme dansı, çiftçiler tarafından görüntülendi.
Türkoğlu'nun Şekeroba
Mahallesi, Gavur Gölü mevkiinde tarlada çalışan çiftçiler, yol kenarında birbirine sarılmış 2 yılan olduğunu fark etti. Çiftçiler, cep telefonu ile yaklaşık 1, 5 metre uzunluğundaki yılanların çiftleşme dansını görüntüledi. İnsanların çok nadir olarak tanık olduğu dansı izleyerek görüntüleyen çiftçiler, yılanların daha sonra gözden kaybolduğunu söyledi.
- Kahramanmaraş
Yılanların çiftleşme dansı Kahramanmaraş'ta görüntülendi
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