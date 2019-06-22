Son Dakika Haberleri: (ÖZEL) - Yılanların çiftleşme dansını görüntülediler
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(ÖZEL) - Yılanların çiftleşme dansını görüntülediler

1 saat önce

KAHRMANMARAŞ'ın Türkoğlu ilçesinde yılanların çiftleşme dansı, çiftçiler tarafından görüntülendi.

(ÖZEL) - Yılanların çiftleşme dansını görüntülediler, System.String[]
KAHRMANMARAŞ'ın Türkoğlu ilçesinde yılanların çiftleşme dansı, çiftçiler tarafından görüntülendi.
Türkoğlu'nun Şekeroba Mahallesi, Gavur Gölü mevkiinde tarlada çalışan çiftçiler, yol kenarında birbirine sarılmış 2 yılan olduğunu fark etti. Çiftçiler, cep telefonu ile yaklaşık 1, 5 metre uzunluğundaki yılanların çiftleşme dansını görüntüledi. İnsanların çok nadir olarak tanık olduğu dansı izleyerek görüntüleyen çiftçiler, yılanların daha sonra gözden kaybolduğunu söyledi.
 


- Kahramanmaraş
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 04:07 Kaynak: DHA
Şekeroba, Türkoğlu, Güncel
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