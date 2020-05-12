- (Özel)Yokuşu çıkamayan kağıt toplayıcı gence otomobili ile yardım etti - Son Dakika

Yokuşu çıkamayan kağıt toplayıcı gence otomobili ile yardım etti

İSTANBUL - Kartal'da atık kağıt yüklü arabasıyla yokuş yukarı çıkamayan gence, bir vatandaş otomobiliyle yardım etti. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı

Kartal'da Mimar Sinan Caddesi'nde atık kağıt toplayan bir genç, kağıtları yüklediği el arabasını yokuş yukarıya çıkaramadı. Bu sırada aracıyla yoldan geçen bir vatandaş durumu fark etti. Sürücü aracının bagajına genci oturtup el arabasının kollarını da bagaja taktı. Sürücü atık kağıt yüklü el arabasını otomobiliyle çekerek yokuştan çıkardı.

O anlar trafikte seyir halinde olan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.