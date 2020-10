Özel yurt işletmecileri yüz yüze eğitim istiyor

Denizli'de özel öğrenci yurdu işletmeciliği yapan Nevzat Deniz, koronavirüs salgını dolayısıyla üniversitelerin uzaktan eğitime geçme kararından en çok etkilenen esnaflardan olduklarını söyledi. Bir çok sektörde işlerin yüzde 70 düşüşe geçtiğini dile getiren Deniz, "75 öğrenciye ev sahipliği yapıyorduk ama şu anda sıfıra indik, yurdumuz kapalı. Salgından yüzde 100 etkilendik" dedi.

Korona virüs salgınının ülkemize girişinin ardından üniversiteler 11 Mart'ta yüz yüze eğitime ara vermiş ve uzaktan eğitime geçmişti. Aradan 7 ay geçmesine rağmen vaka sayılarındaki artıştan dolayı yeniden yüz yüze eğitime açılmayan üniversitelerden dolayı birçok sektör ve esnaf olumsuz etkilendi. 70 bin üniversite öğrencisinin bulunduğu Denizli'de en çok etkilenen alanlardan birisi de özel öğrenci yurtları oldu. Konu hakkında açıklama yapan özel öğrenci kursu işletmecisi Nevzat Deniz, "Hiç gelirimiz yok ama giderlerimiz devam ediyor. Okulların açılmaması sadece bizi değil tüm şehri etkiliyor. Ekonominin açılması için okulların da açılması gerekiyor" diye konuştu.

"Salgın bizi yüzde yüz etkiledi"

Korona virüs pandemisi öncesinde 75 öğrenciye ev sahipliği yaptıklarını söyleyen Deniz, "Salgın bizi yüzde yüz etkiledi. Şuan yurdumuzda hiç öğrenci yok ve yurdumuz kapalı. Okulların ne zaman açılacağı hakkında da net bir bilgimiz yok. Salgın öncesinde 4 personel istihdam ediyorduk ama gelir olmayınca yollarımızı ayırmak zorunda kaldık. Okulların açılış tarihinin belli olmasının ardından yeniden 4 kişiyi istihdam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Denizli her ay 14 milyon liradan yoksun kalıyor"

Türkiye gibi her kentinde üniversite bulunan ülkelerin ekonomisinde öğrencilerin büyük bir rol oynadığını dile getiren Deniz, "Denizli ekonomisinde de öğrencilerin etkisi çok büyük. Denizli 70 bin öğrenciye ev sahipliği yapıyor. Bir öğrencinin en az 2 bin lira harcadığını düşünürsek her ay 14 milyon lira oluyor. Bu Denizli ekonomisi için çok büyük bir rakam. Denizli her ay 14 milyon liradan yoksun kalıyor. Bu bölgede yaklaşık 7 bin esnaf bulunuyor. Her birinin ortalama 2 kişiyi istihdam ettiğini düşünürsek 14 bin kişinin işsiz kaldığını söyleyebiliriz. Şimdi bu işsizlik korkarım ileriki günlerde çeşitli sosyal olayların sebebi olabilir, suç oranı artabilir, borçlarını ödeyemeyen insanların sayısı çoğalır. İşsizliğin ve ekonomik bunalımın siyasal sonuçları da olabilir" ifadelerini kullandı.

"Okullar açılırsa ekonomi açılır"

Üniversitelerin en azından hibrit eğitim sistemiyle yüz yüze eğitime başlaması gerektiğini söyleyen Nevzat Deniz, "Üniversiteye gelmeyen öğrenci arkadaşlar evinde de taşıyıcı olabiliyor. Burada olmasıyla evinde olması arasında bir fark yok. Hibrit sistem uygulanırsa ve salgın tehlikesini minimuma indirebilir. Üniversite öğrencisi ilkokul öğrencilerin göre daha bilinçli hareket edebilir bu yüzden okulların açılmasında bir tehlike görmüyorum. Okulların açılması hem ekonomi için hem de kaliteli eğitim için çok önemli. Okullar açılırsa ekonomi açılır, birçok sorunun önüne geçilir" dedi.

"İnsanlar intihara sürüklenebilir"

Denizli'deki bir esnafın, Denizli Valisi Ali Fuat Atik'in gerçekleştirdiği korona virüs denetimleri sırasında, 'Neden maske takmıyorsunuz?' sorusuna verdiği, 'Gebermek istiyorum' cevabının esnafın mevcut durumunu çok iyi anlattığını söyleyen Deniz şöyle konuştu;

"Bir gün 15 lira, diğer gün ise 100 lira ciro yaptığını, bunun da hiçbir şeye yetmediğini söylüyor esnaf arkadaşımız. Birçok esnaf da maalesef bu durumda. Okullar açılmazsa burada da benzer görüntüler oluşabilir, insanlar intihara sürüklenebilir. Ekonominin düzeltilmesi için hükümetin çok hızlı adımlar atması lazım."

"Öğrenciler tarikatların eline bırakılmasın"

Okullar açılmaz ve sorunlar çözülmezse kepenk kapatacaklarını söyleyen Deniz, "Devletin yurt kapasitesi öğrencilere yetmiyor. Bu yüzden de özel sektörün bulunması gerekiyor. Eğer özel yurtlar kepenk kapatırsa öğrenciler yine tarikatların eline düşecek. 15 Temmuz'da FETÖ gibi bir terör örgütünün binlerce öğrenciyi yurtlarına alarak beyinlerini yıkadığını ve kendilerine asker olarak yetiştirdiklerini gördük. Yeniden böyle bir şey yaşanmamalı. Özel yurtlara sahip çıkılsın ve öğrenciler tarikatların eline bırakılmasın" dedi. - DENİZLİ