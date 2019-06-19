(Özel) Yüzde 85'i tamamlanan Çamlıca Kulesi havadan görüntülendi
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın yüzde 85'inin tamamlandığını açıkladığı Çamlıca Kulesi'nde beşinci büyük parçanın montajı yapıldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın yüzde 85'inin tamamlandığını açıkladığı Çamlıca Kulesi'nde beşinci büyük parçanın montajı yapıldı. Kuledeki son durum havadan da görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 09:53 Kaynak: İHA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın yüzde 85'inin tamamlandığını açıkladığı Çamlıca Kulesi'nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Çamlıca Kulesi'nde son olarak beşinci büyük parçanın da monte edilmesiyle çalışmaların bir kısmı geride kalmış oldu. Kulenin yapımı tamamlandığında bu parçanın restoran ve seyir terası olarak hizmet vermesi planlanıyor. Geçtiğimiz günlerde kulede incelemelerde bulunan Bakan Turhan, yıl sonunda kuledeki test çalışmalarına başlanacağını, 2020 yılı ortalarında ise Çamlıca Tepesi'nde görüntü kirliliği oluşturan antenlerin büyük oranda kaldırılacağını söylemişti.
Çamlıca Kulesi'nde montajı tamamlanan beşinci büyük parça drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL
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