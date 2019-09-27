(Özel) Yüzlerce asker arasında gözyaşlarıyla

Bursa'da Işıklar Jandarma Astsubay Yüksek Okulu'ndan mezun olan 1000 asker yemin edip mesleğe ilk adımını attı. Yemin törenine ise tören bitiminde gözyaşları içinde bin üniformalı asker içinde 10 dakika boyunca koşturup, "Ali' "Ali" diye seslenerek oğlunu arayan anne damgasını vurdu



Bursa 174 yıllık geçmişi bulunan ve önceki yıl Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu'na dönüştürülen tarihi okulda anlamlı bir tören vardı. 1 yıldır eğitim gören Astsubaylar yemin töreninin ardından mezun oldu. Tören sonunda ise bir anne gözyaşları içerisinde bir yıldır hasretini çektiği oğlunu aradı. O anlar ise görenlere duygusal anlar yaşattı.



Törende askerleri selamlayan Bursa Valisi Yakup Canbolat, ant içen askerleri tebrik etti. Kürsüde konuşan Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil ise öğrenimi tamamlayan öğrenci ve ailelerine seslendi.



Çitil, "Karşınızda duran inançlı, heyecanlı, vakur ve göreve hazır olarak bekleyen bu genç astsubaylar kısa bir süre sonra eğitimlerini tamamlayıp kıtalar da görev yapacaktır. Yoğun ve yorucu bir çalışma temposu ile büyük fedakarlıklarla, genç astsubay öğrencilerimizin yetişmesinde katkısı bulunan ve önümüzdeki eğitim sürecinde katkı sağlayacak olan kıymetli öğretmen, idareci Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinin tüm personeline emeklerinden dolayı şimdiden teşekkür ederim. En büyük mutluluğu sizlere değer veren aileleriniz yaşamaktadır. Gençlerimize bu zorlu süreçte verdikleri destek ve fedakarlıklardan dolayı kıymetli ailelerine teşekkür ediyor ve onları kutluyorum" dedi.



Tören sonunda aileler çocuklarıyla hasret gidermek için tören alanına girdi. Aileler bol bol fotoğraf çektirip bu gurur gününe ortak oldular.



Kalabalığın içerisinde gözü yaşlı bir anne ise, "oğlum ! Ali neredesin ? " diyerek yüzlerce öğrencinin arasında oğlunu aradı. Uzun arayışların ardından oğluna kavuşan anne gözyaşlarıyla oğluna sarılarak hasretini giderdi. Ortaya ise duygusal görüntüler çıktı - BURSA