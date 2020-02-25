Özel yüzücüler şampiyona öncesi Başkan Aras'ı ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Spor Özel yüzücüler şampiyona öncesi Başkan Aras'ı ziyaret etti - Son Dakika Spor

Özel yüzücüler şampiyona öncesi Başkan Aras'ı ziyaret etti

6 saat önce

Bodrum Belediyesi Gıda A.Ş. bünyesindeki Binnaz Karakaya Spor Tesisleri'nde haftada üç gün antrenman yapan özel sporcular, Başkan Aras'a çalışmaları hakkında bilgi verdiler.

Özel yüzücüler şampiyona öncesi Başkan Aras'ı ziyaret etti, System.String[]

Bodrum Belediyesi Gıda A.Ş. bünyesindeki Binnaz Karakaya Spor Tesisleri'nde haftada üç gün antrenman yapan özel sporcular, Başkan Aras'a çalışmaları hakkında bilgi verdiler. Bazı veliler ile yüzme antrenörü Yelda Tuğba Gür'ün de hazır bulunduğu ziyarette, bazı taleplerini de dile getiren minikler, Başkan'dan forma ve eşofman ile kurs için bir servis talep ettiler.


Bodrum Belediyesi'nin özellikle özel çocukların spor eğitimine yönelik yeni projeleri hayata geçirmeye hazırlandığını belirten Başkan Aras, "Sporun her branşına yatırım yapmak ve çocuklarımızı sporla buluşturmak Belediye olarak bizim önceliklerimiz arasında. Özel çocuklarımıza yönelik kurslarımız yaz-kış devam ediyor. Hem suyun iyileştirici gücünden yararlanıyorlar, hem de sosyal yaşama katılabiliyorlar. Belediyemizin bu imkanlarını daha da geliştirmek ve sporcularımıza her anlamda destek olmak için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Bugün sizlerin şampiyona heyecanına ortak olmaktan çok mutluyum. Güzel derecelerle Bodrum'a dönmenizi diliyorum" dedi.


Bodrum'un sadece turizm değil aynı zamanda bir spor kenti de olması gerektiğini belirten Başkan Aras, "Her şeyimiz var. İklimimiz, dört mevsim güneşimiz ve tertemiz denizimiz, sporcularımızın hizmetinde. Bodrum yakın zamanda dünyanın her ülkesinden spor kulüplerinin kamp için tercih ettiği bir merkez olsun istiyoruz. Bunun için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız" diye konuştu.


Minikler, ziyaretin ardından Başkan Aras'la bir hatıra fotoğrafı çektirerek, şampiyonada kazanacakları kupa ve madalyalarla kendisini yeniden ziyaret edecekleri sözünü vererek Belediye'den ayrıldılar. - MUĞLA

Karakaya, Bodrum, Gür, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 06:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Beşiktaş'ın Mısırlı oyuncusu Elneny: Müzikle aram yok, sadece Kuran-ı Kerim dinliyorum
Ali Koç olaylı derbi sonrası sessizliğini bozdu: Mesele futbol değil, mesele başka Alexander Sörloth: Real Madrid ile anılmak çok özel bir şey Son Dakika: PFDK sevkleri açıklandı! Fenerbahçe'den 6 isim PFDK'ye sevk edildi

Son Dakika Haberleri
00:55 Başarılı oyuncu Uğur Aslan, Çukur dizisinin kadrosuna dahil oldu
00:30 Hercai'nin Melikesi'nden itiraf geldi: Hayatımı erkekler tarafından aşağılanarak geçirdim
23:17 Sosyal medya fenomeni Nalet Bebe, Tutunamayanlar dizisine konuk olacak
23:00 Ünlü şarkıcı Hadise'nin makyajsız fotoğrafları Instagram'da gündem oldu
22:31 Vlasta Kopylova 2020-2021 Sonbahar Kış Koleksiyonu ile Milano'da göz kamaştırdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 01:01:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Özel yüzücüler şampiyona öncesi Başkan Aras'ı ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]