Son Dakika Haberleri: (Özel) Zehirlenme, Sakarya'da ıspanak satışlarını durdurdu
Son Dakika Güncel (Özel) Zehirlenme, Sakarya'da ıspanak satışlarını durdurdu

(Özel) Zehirlenme, Sakarya'da ıspanak satışlarını durdurdu

7 saat önce

Yedikleri ıspanaktan zehirlendikleri ileri sürülenlerin sayılarının artması sonrasında Sakaryalı ıspanak üreticisi mağdur oldu.

(Özel) Zehirlenme, Sakarya'da ıspanak satışlarını durdurdu, System.String[]

Yedikleri ıspanaktan zehirlendikleri ileri sürülenlerin sayılarının artması sonrasında Sakaryalı ıspanak üreticisi mağdur oldu. Erenler Ziraat Odası Başkanı Fehmi Özüpek konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımız rahatlıkla Sakarya'nın ıspanağını yiyebilir" dedi.


Son günlerde ıspanakların arasına karışan yabancı otlar nedeniyle çok sayıda vatandaş ıspanaktan zehirlendi. Yaşanan zehirlenme olayları artması sonrasında Sakaryalı ıspanak üreticisi mağdur oldu. Erenler Ziraat Odası Başkanı Fehmi Özüpek ise yaptığı açıklamada Sakarya'daki ıspanaklara hiçbir ilacın atılmadığı ve vatandaşların rahatlıkla yiyebilecekleri belirtti.


Gayet doğalız


Erenler Ziraat Odası Başkanı Fehmi Özüpek yaptığı açıklamada, "Ispanakla ilgili çıkan haberler Sakarya'daki çiftçilerimizi etkiledi. Üreticilerimizi etkilemektedir. Sakarya'da ıspanakla ilgili zehirlenmeye rastlanılmamıştır. Sakarya İstanbul'un ayriyeten büyük tedarikçisidir ıspanak konusunda. Herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Tarım İl Müdürlüğünün kontrolünde zaten bu yiyecekler. Ara ara mühendislerimiz geliyor numuneler alınıyor. Güzel avrat otuyla ilgili Sakarya'mızda böyle bir ot yok rastlanmamıştır. Böyle bir durum Sakaryalı çiftçilerimizi de etkiledi. Sakaryalı çiftçimiz ıspanağı ilaçlamıyor. Gayet doğalız. Rahatlıkla Sakarya'nın ıspanağını yiyebilir. Yetkililer dahil hiçbir sıkıntının olmadığını söylüyorlar zaten. Hem çiftçi mağdur hem de tüketici esnaf mağdur oldu bu yüzden. Vatandaşlarımız bunu rahatlıkla yiyebilir, kimse paniğe kapılmasın. Demir vitamini bol ama zehirli değildir" dedi.


Mağduruz


Üreticilerin mağdur olduğunu belirten ıspanak üreticisi Şahin Karalı, "Biz çiftçiler olarak malımızda ilaçlama yapmıyoruz. Sakaryalı çiftçi ilaç kullanmaz çünkü iklim olarak soğuk bir bölge. Diğer sıcak bölgeler gibi değil. İstanbul'da yaşanan olay sonrası bizi bitirdi. Çalışanlarımız var onlara para vermek lazım. Biz kazanmadan parayı nasıl vereceğiz çalışanlarımıza. Mağduruz. Rahatlıkla tüketebilirsiniz. Çalışanlarımız bıçak bile kullanmıyor ıspanağın tadı gitmesin diye" şeklinde konuştu. - SAKARYA

Erenler, Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 11:02 Kaynak: İHA
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