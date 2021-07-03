(ÖZEL)-Zeytinburnu Millet Bahçesi'nin yüzde 95'i tamamlandı - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından 11 Temmuz 2020'de temeli atılan Zeytinburnu Millet Bahçesi'nde sona yaklaşıldı. Yüzde 95'i tamamlanan ve toplamda 63 bin metrekarelik alana sahip olan bahçe için 15 Temmuz Şehidi Piyade Kurmay Albay Sait Ertürk anısına da kitabe hazırlanıyor.

Zeytinburnu'ndaki askeri lojmanlarda ikamet eden ordu personelinin Başakşehir'deki askeri lojmanlara tahliye işlemi gerçekleşmesinin ve alandaki yıkım çalışmalarının ardından 11 Temmuz 2020'de Zeytinburnu Millet Bahçesi'nin temeli atıldı. Toplam 63 bin metrekareden oluşan ve çeşitli etkinlik alanlarına sahip olan bahçenin yüzde 95 ise tamamlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Zeytinburnu Belediyesi tarafından yapılan bahçe için 15 Temmuz Şehidi Piyade Kurmay Albay Sait Ertük'ün aziz hatırasına kitabe hazırlanıyor. Öte yandan bahçenin içerisinde 700 metre bisiklet yolu, 990 metre yürüyüş yolu, 3 bin metrekare çocuk oyun alanları, 11 bin 500 metrekare etkinlik alanı, 5 bin 800 metrekare çok amaçlı etkinlik çayırı ve 2 bin 700 metrekare açık hava sergi platformu bulunuyor.

"Burası bizim 20 yıllık hayalimiz"

Millet bahçesinin son durumu hakkında bilgi veren Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Burası Zeytinburnu'muzun hemen tam ortasında, kalbinde bir alan. Daha önce askeri lojmandı burası ve gördüğünüz üzere millet bahçemiz artık toparlanma aşamasına girdi. Geçici kabul süreçleri başlıyor. Zeytinburnu'muzun her tarafından yürüme mesafesinde insanlarımızın dinlenecekleri, eğlenecekleri, bir araya gelecekleri, birçok aktivitenin yapılabileceği büyük bir ferahlama alanı. Burası bizim aslında 20 yıllık hayalimiz. 1999 yılından beri buranın nasıl olurda yeşil alan olarak kazandırılır diye düşünüyorduk. Hamdolsun artık sonuna geldik. Herhalde Kurban Bayramı'ndan sonra eylül ayına doğru buranın halkımızın, hemşerilerimizin ve bölgenin insanlarına açılacağını düşünüyoruz. Resmi açılışını inşallah sayın cumhurbaşkanımızın teşrifleri ile yapmak istiyoruz. Onun için şimdilik bir tarih veremiyoruz" diye konuştu.

"Burası büyük ve yeni bir nefes alan olacak"

15 Temmuz şehidi için hazırlanan kitabeden de bahseden Başkan Arısoy, "Buranın toplam alanı yaklaşık 65 bin, içinde yürüyüş parkuru, bisiklet yolu, çocuklarımızın eğleneceği oyun grupları ve küçük bir sosyal tesis olacak. Bir ailenin burada uzun süre vakit geçirebileceği bütün unsurlar var. Örnek bitkilerimiz var. Burası büyük ve yeni bir nefes alan olacak. 15 Temmuz kalkışmasını duyduğunda Kurmay Albay Sait Ertürk bu haberi alır almaz, buradan birliğine gidiyor. Birliğinde bir polis memuruyla beraber bütün araçların darbeciler tarafından kullanılmasını önüne geçiyor ve orada çok büyük bir mücadeleden sonra şehit düşüyor. Onun hatırasını yaşatmak istedik ve kendisi için de bir kitabı hazırlıyoruz onuda 15 Temmuz'dan önce yetiştirmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL