Üye Girişi
(ÖZEL)-Zeytinburnu Millet Bahçesi'nin yüzde 95'i tamamlandı - Son Dakika

(ÖZEL)-Zeytinburnu Millet Bahçesi'nin yüzde 95'i tamamlandı

03.07.2021 00:58
(ÖZEL)-Zeytinburnu Millet Bahçesi'nin yüzde 95'i tamamlandı, System.String[]

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından 11 Temmuz 2020'de temeli atılan Zeytinburnu Millet Bahçesi'nde sona yaklaşıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından 11 Temmuz 2020'de temeli atılan Zeytinburnu Millet Bahçesi'nde sona yaklaşıldı. Yüzde 95'i tamamlanan ve toplamda 63 bin metrekarelik alana sahip olan bahçe için 15 Temmuz Şehidi Piyade Kurmay Albay Sait Ertürk anısına da kitabe hazırlanıyor.

Zeytinburnu'ndaki askeri lojmanlarda ikamet eden ordu personelinin Başakşehir'deki askeri lojmanlara tahliye işlemi gerçekleşmesinin ve alandaki yıkım çalışmalarının ardından 11 Temmuz 2020'de Zeytinburnu Millet Bahçesi'nin temeli atıldı. Toplam 63 bin metrekareden oluşan ve çeşitli etkinlik alanlarına sahip olan bahçenin yüzde 95 ise tamamlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Zeytinburnu Belediyesi tarafından yapılan bahçe için 15 Temmuz Şehidi Piyade Kurmay Albay Sait Ertük'ün aziz hatırasına kitabe hazırlanıyor. Öte yandan bahçenin içerisinde 700 metre bisiklet yolu, 990 metre yürüyüş yolu, 3 bin metrekare çocuk oyun alanları, 11 bin 500 metrekare etkinlik alanı, 5 bin 800 metrekare çok amaçlı etkinlik çayırı ve 2 bin 700 metrekare açık hava sergi platformu bulunuyor.

"Burası bizim 20 yıllık hayalimiz"

Millet bahçesinin son durumu hakkında bilgi veren Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Burası Zeytinburnu'muzun hemen tam ortasında, kalbinde bir alan. Daha önce askeri lojmandı burası ve gördüğünüz üzere millet bahçemiz artık toparlanma aşamasına girdi. Geçici kabul süreçleri başlıyor. Zeytinburnu'muzun her tarafından yürüme mesafesinde insanlarımızın dinlenecekleri, eğlenecekleri, bir araya gelecekleri, birçok aktivitenin yapılabileceği büyük bir ferahlama alanı. Burası bizim aslında 20 yıllık hayalimiz. 1999 yılından beri buranın nasıl olurda yeşil alan olarak kazandırılır diye düşünüyorduk. Hamdolsun artık sonuna geldik. Herhalde Kurban Bayramı'ndan sonra eylül ayına doğru buranın halkımızın, hemşerilerimizin ve bölgenin insanlarına açılacağını düşünüyoruz. Resmi açılışını inşallah sayın cumhurbaşkanımızın teşrifleri ile yapmak istiyoruz. Onun için şimdilik bir tarih veremiyoruz" diye konuştu.

"Burası büyük ve yeni bir nefes alan olacak"

15 Temmuz şehidi için hazırlanan kitabeden de bahseden Başkan Arısoy, "Buranın toplam alanı yaklaşık 65 bin, içinde yürüyüş parkuru, bisiklet yolu, çocuklarımızın eğleneceği oyun grupları ve küçük bir sosyal tesis olacak. Bir ailenin burada uzun süre vakit geçirebileceği bütün unsurlar var. Örnek bitkilerimiz var. Burası büyük ve yeni bir nefes alan olacak. 15 Temmuz kalkışmasını duyduğunda Kurmay Albay Sait Ertürk bu haberi alır almaz, buradan birliğine gidiyor. Birliğinde bir polis memuruyla beraber bütün araçların darbeciler tarafından kullanılmasını önüne geçiyor ve orada çok büyük bir mücadeleden sonra şehit düşüyor. Onun hatırasını yaşatmak istedik ve kendisi için de bir kitabı hazırlıyoruz onuda 15 Temmuz'dan önce yetiştirmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Zeytinburnu, Murat Kurum, 15 Temmuz, Albay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel (ÖZEL)-Zeytinburnu Millet Bahçesi'nin yüzde 95'i tamamlandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

13 yaşındaki kız evinin bahçesinde asılı halde bulundu 00:10 13 yaşındaki kız evinin bahçesinde asılı halde bulundu 1 kişinin öldüğü kazada takılı kalan hız kadranı her şeyi anlattı 23:31 1 kişinin öldüğü kazada takılı kalan hız kadranı her şeyi anlattı PSG, Messi'ye Barcelona'dan daha yüksek bir maaş teklif etti 23:20 PSG, Messi'ye Barcelona'dan daha yüksek bir maaş teklif etti
Fransa'nın önde gelen kulüpleri Bordeaux ve Angers küme düşürüldü 22:47 Fransa'nın önde gelen kulüpleri Bordeaux ve Angers küme düşürüldü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gülümseten soru: Darlandığınızda ne yapıyorsunuz? 21:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gülümseten soru: Darlandığınızda ne yapıyorsunuz? Buket Aydın çok cesur! Derin göğüs dekolteli pozuna beğeni yağıyor 19:26 Buket Aydın çok cesur! Derin göğüs dekolteli pozuna beğeni yağıyor
Acun Ilıcalı sevgilisi Çağla Altunkaya'nın doğum gününü romantik paylaşımla kutladı, Şeyma Subaşı detayı dikkat çekti 17:56 Acun Ilıcalı sevgilisi Çağla Altunkaya'nın doğum gününü romantik paylaşımla kutladı, Şeyma Subaşı detayı dikkat çekti Meteoroloji, İstanbul dahil 6 kente sağanak ve dolu uyarısı yaptı 17:29 Meteoroloji, İstanbul dahil 6 kente sağanak ve dolu uyarısı yaptı

Son Dakika Haberleri
17:55 Acun Ilıcalı sevgilisi Çağla Altunkaya'nın doğum gününü romantik paylaşımla kutladı, Şeyma Subaşı detayı dikkat çekti
17:39 Emre Belözoğlu'nun beş kuruşluk dava açtığı Ümit Özat yeni FETÖ göndermesi yaptı
17:29 Altının kilogramı 498 bin liraya çıktı
17:08 Pazarda kadınların özel görüntülerini çeken sapık yakayı ele verdi! Poşet içinde hayrete düşüren düzenek
17:03 Ukrayna maçından önce İngiltere'de rakip teknik adam Shevchenko ve eşinin çıplak fotoğrafları paylaşıldı
16:44 Türkiye'nin en büyük şirketi artık EPİAŞ! Tüpraş'tan bayrağı devraldı
16:26 Emre Belözoğlu, Ümit Özat'a beş kuruşluk dava açtı
16:19 Tutuklanmama garantisi talep eden Tosuncuk'tan yeni istek: Brezilya'ya değil Türkiye'ye teslim edin
16:11 8 milyon euroya Suudi Arabistan ekibi Al Nasr ile anlaşan Talisca: Para için gelmedim
16:02 Taciz olayı ABD'yi ayağa kaldırdı! Dakikalarca takip ettiği kadının üzerine atlayarak vücuduna dokundu
50 yaş altına 3. doz uygulanacak mı? Bilim Kurulu Üyesi İlhan merak edilen soruya yanıt verdi 50 yaş altına 3. doz uygulanacak mı? Bilim Kurulu Üyesi İlhan merak edilen soruya yanıt verdi         
00:21
Kötü günler geçiren Şeyma Subaşı yaşadıklarını tek mesaja sığdırdı Kötü günler geçiren Şeyma Subaşı yaşadıklarını tek mesaja sığdırdı         
00:05
Scarlett Johansson'dan olay yaratacak cinsel ilişki itirafı! Duyanların ağzı açık kaldı Scarlett Johansson'dan olay yaratacak cinsel ilişki itirafı! Duyanların ağzı açık kaldı         
23:21
TikTok fenomeninden infial yaratan paylaşım: Pis fakirler TikTok fenomeninden infial yaratan paylaşım: Pis fakirler         
22:47
Tüyler ürperten iddialar! Elmalı davasındaki çocukların öz babası ve babaannesi konuştu Tüyler ürperten iddialar! Elmalı davasındaki çocukların öz babası ve babaannesi konuştu         
22:06
Vitor Pereira'nın istatistikleri neler söylüyor? İşte F.Bahçe'nin yeni hocasının karnesi Vitor Pereira'nın istatistikleri neler söylüyor? İşte F.Bahçe'nin yeni hocasının karnesi         
19:41
Türk parasıyla burnunu silen turist gözaltına alındı Türk parasıyla burnunu silen turist gözaltına alındı         
18:30
Sokak ortasında başına demir profille vurulan genç, yaşamını yitirdi Sokak ortasında başına demir profille vurulan genç, yaşamını yitirdi         
17:56
Pazarda kadınların özel görüntülerini çeken sapık yakayı ele verdi! Poşet içinde hayrete düşüren düzenek Pazarda kadınların özel görüntülerini çeken sapık yakayı ele verdi! Poşet içinde hayrete düşüren düzenek         
17:08
Ukrayna maçından önce İngiltere'de rakip teknik adam Shevchenko ve eşinin çıplak fotoğrafları paylaşıldı Ukrayna maçından önce İngiltere'de rakip teknik adam Shevchenko ve eşinin çıplak fotoğrafları paylaşıldı         
17:04
Türkiye'nin en büyük şirketi artık EPİAŞ! Tüpraş'tan bayrağı devraldı Türkiye'nin en büyük şirketi artık EPİAŞ! Tüpraş'tan bayrağı devraldı         
16:45
Taciz olayı ABD'yi ayağa kaldırdı! Dakikalarca takip ettiği kadının üzerine atlayarak vücuduna dokundu Taciz olayı ABD'yi ayağa kaldırdı! Dakikalarca takip ettiği kadının üzerine atlayarak vücuduna dokundu         
16:03
Kartal Tibet'in cenazesi yarın defnedilecek! İsteği üzerine özel bir tören yapılmayacak Kartal Tibet'in cenazesi yarın defnedilecek! İsteği üzerine özel bir tören yapılmayacak         
16:01
Şampiyon İsmail Balaban, Survivor yarışmacılarından asla görüşmeyeceği ismi açıkladı: Ona kızgınım Şampiyon İsmail Balaban, Survivor yarışmacılarından asla görüşmeyeceği ismi açıkladı: Ona kızgınım         
14:37
Kocasını bıçaklayarak öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sosyal medyayı çok kullandığım için kavga ettik Kocasını bıçaklayarak öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sosyal medyayı çok kullandığım için kavga ettik         
13:42
Tosuncuk ile ilgili hayrete düşürecek iddia: Bitcoin sayesinde servetini 10'a katladı, mağdurlara ödeme yapacak Tosuncuk ile ilgili hayrete düşürecek iddia: Bitcoin sayesinde servetini 10'a katladı, mağdurlara ödeme yapacak         
13:03
40 yıllık market zinciri Şahmar kapandı! Bir devir sona erdi 40 yıllık market zinciri Şahmar kapandı! Bir devir sona erdi         
10:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2021 01:58:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: (ÖZEL)-Zeytinburnu Millet Bahçesi'nin yüzde 95'i tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement