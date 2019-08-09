Son Dakika Haberleri: (Özel) Zeytinburnu'nda alacak verecek kavgası kanlı bitti
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(Özel) Zeytinburnu'nda alacak verecek kavgası kanlı bitti

1 saat önce

İstanbul Zeytinburnu'nda alacak verecek kavgası kanlı bitti.

(Özel) Zeytinburnu'nda alacak verecek kavgası kanlı bitti, System.String[]
İstanbul Zeytinburnu'nda alacak verecek kavgası kanlı bitti. Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan Ali Ekber Hızlı, tedavi görmek üzere hastaneye kaldırılırken saldırgan şahıs kayıplara karıştı.

Olay, Yeşiltepe Mahallesi 57. Sokak'ta saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Ali Ekber Hızlı'nın (51), alacak verecek meselesi nedeniyle husumetli olduğu bir şahıs tarafından vuruldu. Şüpheli şahıs yanına aldığı 3 kişi ile beraber, Hızlı'nın evinin önüne geldi. Sokak üzerinde başlayan tartışma sonucu saldırgan şahıs belinden çıkardığı silahla ateş açtı. Hızlı, vücuduna isabet eden 2 kurşun sonucu yere yığılırken saldırgan şahıs olay yerinden hızla uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredeki bir hastaneye kaldırılan Hızlı'nın hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri ise olay yerini güvenlik şeridiyle kapatarak incelemelerini gerçekleştirdi. Görgü şahitlerinin ifadesine başvuran ekipler, saldırgan şahsın kimliğini belirledi. Ekipler, saldırgan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. - İSTANBUL
Zeytinburnu, Yeşiltepe, Ali Ekber, İstanbul, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 08:51 Kaynak: İHA
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