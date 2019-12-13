(ÖZELGÖRÜNTÜLERLE) ESENYURT'TA İKİ GENCİ DARP EDİP GASP EDEN 6 LİSE ÖĞRENCİSİ GÖZALTINDA - Son Dakika
Son Dakika Güncel (ÖZELGÖRÜNTÜLERLE) ESENYURT'TA İKİ GENCİ DARP EDİP GASP EDEN 6 LİSE ÖĞRENCİSİ GÖZALTINDA - Son Dakika

(ÖZELGÖRÜNTÜLERLE) ESENYURT'TA İKİ GENCİ DARP EDİP GASP EDEN 6 LİSE ÖĞRENCİSİ GÖZALTINDA

6 saat önce

Esenyurt'ta bir parkta kurusıkı tabanca ile tehdit edip, darp ettikleri yabancı uyruklu iki gencin, cep telefonunu gasp ettikleri iddia edilen 6 lise öğrencisi gözaltına alındı.

(ÖZELGÖRÜNTÜLERLE) ESENYURT'TA İKİ GENCİ DARP EDİP GASP EDEN 6 LİSE ÖĞRENCİSİ GÖZALTINDA, System.String[]

Esenyurt'ta bir parkta kurusıkı tabanca ile tehdit edip, darp ettikleri yabancı uyruklu iki gencin, cep telefonunu gasp ettikleri iddia edilen 6 lise öğrencisi gözaltına alındı.

Olay, Esenyurt Üçeler Mahallesinde bulunan Nazım Hikmet Park'ında saat 17.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, bir grup genç, parkta bulunan Suriye uyruklu Şero Muhammed Ali ile Fas uyruklu Mustafa Halil adlı iki kişiye kurusıkı tabanca gösterip tehdit ederek, onları etkisiz hale getirdi. Şüpheliler, yabancı uyruklu iki kişiyi darp edip, cep telefonunu gasp ederek kayıplara karıştı.

Gençlerin bildirmesi üzerine harekete geçen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Kimlik ve adresleri belirlenen şüphelilere yönelik olarak operasyon yapıldı. Operasyonda, Özel bir okulun 12 sınıf öğrencileri M.P.(17), M.A.(17), M.C.P.(16), M.E.A.(17), açık lise 9.sınıf öğrencisi D.F.K.(15), yine açık lise öğrencisi olan E.Ç.(23) yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada olayda kullanıldığı belirlenen kurusıkı tabanca ile 1 çakı bulundu. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Esenyurt Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü. Darp edilen yabancı uyruklu iki kişi de şüphelileri teşhis etti.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Görüntü dökümü:

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-Darp edilerek gasp edilen iki genç

-Gözaltına alınan lise öğrencileri

-Detaylar


- İstanbul
Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 11:46 Kaynak: DHA
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