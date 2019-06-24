Özelleştirme İdaresi, Kayseri Şeker'deki hissesini Varlık Fonu'na devretti
1 saat önce
Kayseri Şekerdeki Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme idaresi Başkanlığının %1.07 lik hissesi Varlık fonuna devredildi.
Kayseri
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 08:41 Kaynak: İHA
Şekerdeki Hazine ve Maliye Bakanlığı
Özelleştirme idaresi Başkanlığının %1.07 lik hissesi Varlık fonuna devredildi. Bu devir işleminden sonra Kayseri Şeker'in ortak sayısı 30'a düşmüş oldu.
Bilindiği gibi özelleştirme idaresinin %10 luk hissesi daha önce varlık fonuna devredilmişti. Bu hisse devri ile birlikte özelleştirme idaresinin Kayseri Şeker'de hissedarlığı sona erdi.
Son duruma göre kayseri şeker fabrikasının ortakları; Kayseri pancar Kooperatifi(%58,6), Türkiye
varlık fonu(%11,07) Konya
şeker Amasya
şeker beta ziraat pancar motor Pankobirlik ile birlikte diğer 24 pancar kooperatifinden, Alpullu
, Balıkesir
, Kastamonu
, Eskişehir
, Burdur
, Konya, Ereğli
, Uşak
, Dinar
, Elazığ
, Sivas
, Muş
, Akşehir- Ilgın
, Ankara
, Çorum
, Erzurum
, Turhal
, Erciş
, Yozgat
, Bor, Kırşehir
pancar Kooperatifleri ile birlikte toplam 30 ortağı bulunmaktadır. - KAYSERİ
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