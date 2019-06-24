Son Dakika Haberleri: Özelleştirme İdaresi, Kayseri Şeker'deki hissesini Varlık Fonu'na devretti
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Özelleştirme İdaresi, Kayseri Şeker'deki hissesini Varlık Fonu'na devretti

1 saat önce

Kayseri Şekerdeki Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme idaresi Başkanlığının %1.07 lik hissesi Varlık fonuna devredildi.

Özelleştirme İdaresi, Kayseri Şeker'deki hissesini Varlık Fonu'na devretti, System.String[]
Kayseri Şekerdeki Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme idaresi Başkanlığının %1.07 lik hissesi Varlık fonuna devredildi. Bu devir işleminden sonra Kayseri Şeker'in ortak sayısı 30'a düşmüş oldu.

Bilindiği gibi özelleştirme idaresinin %10 luk hissesi daha önce varlık fonuna devredilmişti. Bu hisse devri ile birlikte özelleştirme idaresinin Kayseri Şeker'de hissedarlığı sona erdi.

Son duruma göre kayseri şeker fabrikasının ortakları; Kayseri pancar Kooperatifi(%58,6), Türkiye varlık fonu(%11,07) Konya şeker Amasya şeker beta ziraat pancar motor Pankobirlik ile birlikte diğer 24 pancar kooperatifinden, Alpullu, Balıkesir, Kastamonu, Eskişehir, Burdur, Konya, Ereğli, Uşak, Dinar, Elazığ, Sivas, Muş, Akşehir- Ilgın, Ankara, Çorum, Erzurum, Turhal, Erciş, Yozgat, Bor, Kırşehir pancar Kooperatifleri ile birlikte toplam 30 ortağı bulunmaktadır. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 08:41 Kaynak: İHA
Akşehir, Maliye Bakanlığı, Kayseri Şeker, Kayseri, Ekonomi
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