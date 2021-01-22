Özelleştirme İdaresi, Sümer Holding AŞ adına kayıtlı Van'daki bir taşınmazın satışını onayladı
22.01.2021 08:41
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Sümer Holding AŞ adına kayıtlı Van'ın Edremit ilçesinde bulunan bir taşınmazın satışına onay verdi.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Sümer Holding AŞ adına kayıtlı Van'ın Edremit ilçesinde bulunan bir taşınmazın satışına onay verdi.
Kurumun konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Sümer Holding AŞ adına kayıtlı, Van'ın Edremit ilçesine bağlı Suphan Mahallesi'nde bulunan 4 bin 785 metrekare yüzölçümlü taşınmazın, yapılan özelleştirme ihalesinde 4 milyon 100 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Himpaş İnşaat İletişim Pazarlama Turizm İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti'ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satışı onaylandı.
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