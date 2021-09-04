Özelleştirme kapsamındaki Tortum HES ve bazı taşınmazların satışı onaylandı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ihale komisyonunun, özelleştirme kapsam ve programında bulunan Tortum Hidroelektrik Santrali (HES) ve çeşitli illerdeki taşınmazların satışına ilişkin kararları onaylandı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, mülkiyeti Elektrik Üretim AŞ adına kayıtlı Tortum HES ve bu santral tarafından kullanılan taşınmazların işletme hakkının ihalesinde 222 milyon 710 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Mila Enerji Anonim Şirketi'ne verilmesi uygun bulundu.

Kararla, mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı Antalya Kemer'deki taşınmazın ihalesinde en yüksek teklifi veren Sirkeci İplik Tekstil Petrol Ürünleri Transmarin Turizm İnşaat Ticaret AŞ'ye, Kayseri Kocasinan'daki taşınmazın da en yüksek teklifi veren Gross38 Toptan ve Perakende Satış Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketine devri onaylandı.

Maliye Hazinesi adına kayıtlı Ankara Sincan'daki 2 ayrı taşınmaz da ihalesinde en yüksek teklifi veren SY Güneş Enerjisi Anonim Şirketi'ne devredilecek.

Adana Çukurova'daki taşınmazın Platex Kimya Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi'ne ve Antalya Döşemealtı'daki taşınmazın Altınova Tuğra İnşaat Enerji Nakliye Mühendislik Madencilik Üretim Pazarlama Sanayi ve Ticaret AŞ'ye satışı kararlaştırıldı.

Mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ adına kayıtlı Iğdır'ın Merkez ilçesindeki taşınmaz ve üzerindeki yapıların en yüksek teklifi veren Doğucan Fırat Arslantürk'e, Edirne Keşan'daki taşınmazın da Keşan Atılım Ortak Girişim Grubu'na satışına onay verildi.

Mülkiyeti Sümer Holding AŞ adına kayıtlı Aydın Didim'deki taşınmazın en yüksek teklifi veren Özbilek İnşaat Turizm Ticaret AŞ'ye, Şanlıurfa Karaköprü'deki taşınmazın da Serdar Polat'a devri uygun bulundu.

Sümer Holding AŞ, Türkiye Elektrik İletim AŞ ve Elektrik Üretim AŞ adına kayıtlı Ankara Gölbaşı'ndaki bazı taşınmazların, en yüksek teklifi veren Oruçoğlu Madencilik Gıda İnşaat Sanayi Limited Şirketi'ne satışı da onaylandı.