Son Dakika Haberleri: Özelleştirme kararı
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Özelleştirme kararı

1 saat önce

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB), İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki taşınmazın satışı onaylandı.

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Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB), İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki taşınmazın satışı onaylandı.
ÖİB'nin konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Kemankeş Mahallesi'ndeki bir taşınmazın 25 milyon 800 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Özyazıcı İnşaat Elektrik Makina Müşavirlik ve Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'ye satılmasına onay verildi.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 08:28 Kaynak: AA
Özelleştirme İdaresi, Beyoğlu, İstanbul, Ekonomi
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