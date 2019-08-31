Son Dakika Haberleri: Özelleştirme kararları
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Özelleştirme kararları

3 saat önce

Özelleştirme kapsam ve programında yer alan, Antalya, Muğla, İzmir ve Tekirdağ'daki bazı parsellere yönelik imar planı değişiklikleri onaylandı.

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Özelleştirme kapsam ve programında yer alan, Antalya, Muğla, İzmir ve Tekirdağ'daki bazı parsellere yönelik imar planı değişiklikleri onaylandı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, özelleştirme kapsam ve programında yer alan, Antalya, Muğla, İzmir ve Tekirdağ'daki bazı parsellere yönelik nazım imar planı ve uygulama imar planı değişiklikleri onaylandı.

Sümer Holding AŞ'ye ait Manisa'nın Akhisar ilçesindeki taşınmazın, teklif sahiplerinden Gönenli Süt ve Süt Ürünleri Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'ye 12 milyon 100 bin lira bedelle satışı uygun bulundu.

Öte yandan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Afyonkarahisar, Niğde, Bayburt, Muğla ve İstanbul'daki bazı taşınmazların, ihalelerde en yüksek teklifi verenlere satışını onayladı.

Tekirdağ, Antalya, İzmir, Muğla, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 11:52 Kaynak: AA
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