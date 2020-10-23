Özelleştirme kararları

Bazı taşınmazların özelleştirme kapsamına alınması kararlaştırılırken, özelleştirme kapsamındaki bazı parsellere ilişkin imar planı değişiklikleri onaylandı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait İstanbul Esenyurt'taki taşınmaz ve bu taşınmazın üzerindeki Elektrik Üretim AŞ'ye (EÜAŞ) ait yapılar ile mülkiyeti Türkiye Elektrik İletim AŞ'ye ait İstanbul Esenyurt'taki iki ayrı taşınmaz özelleştirme kapsam ve programına alındı. Bu taşınmazlar, varlık satışı yöntemiyle özelleştirilecek ve işlemleri 31 Aralık 2025'e kadar tamamlanacak.

Mülkiyeti Maliye Hazinesine kayıtlı İzmir'in Bayraklı ilçesi Salhane Mahallesi'ndeki üç ayrı taşınmazların hisseleri için de özelleştirme kararı verildi. Söz konusu özelleştirme işlemleri de 31 Aralık 2025'e kadar bitirilecek.

İmar planı düzenlemeleri

Özelleştirme kapsamındaki Maliye Hazinesi adına kayıtlı Aydın'ın Didim, Muğla'nın Bodrum, İstanbul'un Arnavutköy, Ankara'nın Gölbaşı ilçelerindeki parsellere ilişkin imar planı değişiklikleri ile Eskişehir'in Odunpazarı, Ankara'nın Mamak ilçelerindeki parsellere ilişkin imar planları da onaylandı.

Mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ adına kayıtlı Afyonkarahisar'ın Çay ve Tokat'ın Pazar ile merkez ilçelerindeki parsellere ilişkin imar planı değişikliklerine onay verildi.

Enerji özelleştirmeleri

Bir başka kararla da EÜAŞ'a ait bir gaz türbini, bir buhar türbini ve iki atık ısı kazanından oluşan Gebze Dilovası Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali ile üzerinde bulunduğu mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Kocaeli Dilovası'ndaki taşınmaz da "satış" yöntemiyle özelleştirilecek.

Kocaeli-Dilovası'nda aynı adadaki taşınmazın Maliye Hazinesine ait olan yüzde 50 hissesi ile bu parsel üzerinde kurulu şalt sahası içinde mülkiyeti EÜAŞ'a ait olup santralin kullanımında bulunan ekipmanlar da özelleştirme kapsam ve programına alındı. Santralin kullanımında olup devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlar üzerinde bulunan mülkiyeti EÜAŞ'a ait ekipmanlar da özelleştirilecek. Özelleştirme işlemleri 31 Aralık 2025'e kadar tamamlanacak.

Öte yandan, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı İhale Komisyonunca özelleştirme kapsam ve programında bulunan EÜAŞ'a ait Ahiköy-1 ve Ahiköy-2 hidroelektrik santralleri ve bu santraller tarafından kullanılan taşınmazların özelleştirme ihalesinde 11 milyon 300 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Ergezen Yapı Ticaret Ltd. Şti'ye devri kararlaştırıldı.