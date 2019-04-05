Özelliğimin Farkındayım Seninle Hayattayım" Etkinliği
1 saat önce
Samsun'da Dünya Otizm Farkındalık Günü sebebiyle "Özelliğimin Farkındayım Seninle Hayattayım" etkinliği düzenlendi.
Samsun
'da Dünya Otizm Farkındalık Günü sebebiyle "Özelliğimin Farkındayım Seninle Hayattayım" etkinliği düzenlendi.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan Hami Projesi ve Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü
'nün uygulamaya koyduğu Samsun Maarif Hareketi doğrultusunda, Atakum
Özel Eğitim Uygulama Okulu ve bir özel kolej; "Özelliğimin Farkındayım Seninle Hayattayım" etkinliği düzenledi. Çeşitli gösteriler yapan öğrenciler doyasıya eğlendi.
Düzenlenen programda konuşma yapan Atakum Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Mustafa Yiğit
, "Biz eğitimciler için hizmet verdiğimiz özel eğitim alanı çağdaş eğitimin en önemli parçasıdır. Bizler Atakum Özel Eğitim Uygulama Okulu olarak engellileri toplumun aynası gibi gören, yüreği sevgi dolu kocaman bir aileyiz. Bu aile içinde engel durumu ve engel derecesi ne olursa olsun; ister otizmli ister zihinsel engelli ister bedensel engelli olsun. Onlar bizim özelimizdir. Bu özel insanların sadece yardıma değil, ilgiye ve değer görmeye ihtiyaçları vardır. Birazdan öğretmen arkadaşlarımın özel öğrencilerimizle hazırlamış oldukları gösterileri izlediğimizde öğrencilerimizin içindeki ışığı, yüreğinizde hissedecek ve asıl engelin düşüncelerimizde olduğunu anlayacaksınız. Değerli misafirlerimiz; Atakum Özel Eğitim Uygulama Okulu olarak bizler aslında çok bir şey yapmadık. Sadece özel çocuklarımıza değer verdik, ilgi gösterdik" dedi. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 01:03 Kaynak: İHA
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