Özellikleriyle dikkat çeken Sony LinkBuds, kullanıcılara neler sunuyor? - Son Dakika

Tam kablosuz kulaklıklar her geçen gün popülerliğini artırmaya devam ediyor. Sunduğu kullanım kolaylığı ve portatif yapısıyla kullanıcıların gözdesi olan bu ürünler, rekabeti de beraberinde getiriyor. Söz konusu pazarda yarışan şirketlerden biri olan Sony, LinkBuds ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Peki sahip olduğu ses kalitesi ve özellikleriyle dikkat çeken LinkBuds, kullanıcılara neler sunuyor? Türkiye'de yaklaşık 2700-3000 TL arasında satılan bu ürünü sizler için mercek altına aldık. İşte ayrıntılar…

Sony müjdeyi verdi: Eski PlayStation oyunları geri geliyor!

Sony LinkBuds, kullanıcılara neler sunuyor?

En iyi müzik performansı için tasarlanan Sony LinkBuds, açık dairesel sürücü tasarımı ile kulağınızda hiçbir şey hissetmeden görüşmelerin, müziğin ve diğer çevrimiçi içeriklerin yanı sıra çevrenizdeki ortam seslerini de berrak şekilde duymanızı sağlıyor. Böylelikle hem kendi sesinizi hem de dinlediğiniz içeriği yankısız duyabilir ve arkadaşlarınızla sohbet edebilirsiniz.

Bunu performanstan ödün vermeden başaran şirket, ses kalitesini benzersiz kılmak için Dijital Ses Geliştirme Motoru (DSEE) tarafından iyileştirilen sıkıştırılmış benzersiz parçalarla geliştirilen, 12 mm dairesel sürücüsü kullanıyor. Bu sayede ise zengin ve dengeli ses performansı sunuyor.

Tam kablosuz kulaklıklar uzun süredir hayatımızın bir parçası olsa da yetersiz kaldığı konular yok değil. Örneğin konuşma performansı bugün pek çok cihaz için istenilen seviyede değil. Ancak Sony LinkBuds, bunu değiştiriyor. Hassas Ses Alma teknolojisi kullanan kulaklık, gürültülü ortamlarda bile, sesinizi net şekilde karşınıza iletmeyi başarıyor.

Kontrol açısından da oldukça başarılı bir işe imza atan Sony, geniş dokunma alanı adı verilen bir sistem kullanıyor. Böylelikle çalan medyayı yüzünüzde ya da yanağınıza dokunarak kontrol edebiliyorsunuz. Aynı zamanda istediğiniz sesli asistanı etkinleştirmek için "OK Google" veya "Alexa" diyerek bu özellikten de faydalanabilirsiniz.

Otomobil parçalarından alınan geri dönüştürülmüş plastik malzemeler kullanılan Sony LinkBuds, çevreye de duyarlı olmasıyla öne çıkıyor. Yaklaşık dört gram ağırlığıyla son derece küçük olan kulaklık, bu tasarrufu hoparlör diyaframını örten koruyucu yüzeyin muhafazaya entegre edilmesiyle sağlıyor.