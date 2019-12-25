Özen güven tazeledi - Son Dakika

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, 24. seçimli olağan genel kurulunda Bilsen Özen güven tazeledi. Kadın Meclisinin Denizli'de çok önemli projelere imza attığını ifade eden Başkan Osman Zolan, "Kadın toplumu ileri götüren, topluma güç veren kişidir" dedi.



Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, 24. Seçimli Olağan Genel Kurulu Çatalçeşme Oda Tiyatrosu'nda gerçekleştirildi. Genel kurula, Denizli Milletvekili Nilgün Ök, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve eşi Berrin Zolan, davetliler ve Kadın Meclisi üyeleri katıldı. Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Bilsen Özen, Kadın Meclisi çalışmalarına destek veren Başkan Zolan, Kent Konseyi Başkanı Değirmenci ve tüm yürütme kurulu üyelerine teşekkür etti. Özen, "Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yaşayan tüm kadınlarımızın; din, dil, ırk, siyasi görüş ayırt etmeksizin yanındayız. Beş yıl boyunca bu şekilde görev yaptık" diye konuştu. Bilsen Özen görev süreci boyunca gerçekleştirdikleri faaliyetleri anlattı.



"Kadın toplumu ileri götüren, topluma güç veren kişidir"



Başkan Osman Zolan ise, Kent Konseyinin tüm organlarıyla birlikte vatandaşların talep ve ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalar gerçekleştirdiğini söyledi. Kadın Meclisinin Denizli'de çok önemli işlere imza attığını ifade eden Başkan Osman Zolan, "Kadın toplumu ileri götüren, topluma güç veren kişidir. Kadın aslında anamız, kardeşimiz, yol arkadaşımız, eşimiz, evladımızdır. Ülkemize ve topluma çok büyük katkılar sağlayan, gece gündüz çalışan kadınlarımıza en üst noktada destek olma noktasında gayret gösteren Kadın Meclisini tebrik ediyorum" dedi.



Kadınlara her zaman pozitif ayrımcılık yaptıklarını belirten Başkan Osman Zolan, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kadın meclisinin çalışmalarına tam destek vermeye devam edeceklerini belirtti.



"Biz kadınların eğitimli ve güçlü olması çok önemli"



Denizli Milletvekili Nilgün Ök ise, Kadın Meclisinde görev alan Bilsen Özen ve tüm gönüllülere verdikleri emek için teşekkür etti. Ök, "Toplumda gerçekten biz kadınlara çok büyük görevler düşüyor. Kız çocuklarını yetiştiren de, erkek çocuğunu yetiştiren de annedir. O yüzden biz kadınların eğitimli ve güçlü olması çok önemlidir. Önemli olan bilgi sahibi olmamız ve buna ulaşamayan kadınlarımıza ulaşmamız. Onlar da sizin sayenizde, doğru örneklerle olacak. Kadın Meclisi genel kurulunun hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.



Konuşmaların ardından tek liste olarak gidilen seçimde Bilsen Özen yeniden Kadın Meclisi Başkanlığına seçildi. - DENİZLİ