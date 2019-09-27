Özener: Anadolu plakası her sene 2,5 santimetre batıya doğru kayıyor
1 saat önce
Prof. Dr. Haluk Özener, "Anadolu plakası ortalama her sene 2,5 santimetre batıya doğru kayıyor.
Prof. Dr. Haluk Özener, "Anadolu plakası ortalama her sene 2,5 santimetre batıya doğru kayıyor. Burada bir enerji birikiyor ve bu enerji bir gün dışarı çıkacak. Ne zaman olacağını maalesef bilmiyoruz." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 05:36
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