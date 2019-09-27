Son Dakika Haberleri: Özener: Anadolu plakası her sene 2,5 santimetre batıya doğru kayıyor
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Özener: Anadolu plakası her sene 2,5 santimetre batıya doğru kayıyor

1 saat önce

Prof. Dr. Haluk Özener, "Anadolu plakası ortalama her sene 2,5 santimetre batıya doğru kayıyor.

Özener: Anadolu plakası her sene 2,5 santimetre batıya doğru kayıyor, System.String[]

Prof. Dr. Haluk Özener, "Anadolu plakası ortalama her sene 2,5 santimetre batıya doğru kayıyor. Burada bir enerji birikiyor ve bu enerji bir gün dışarı çıkacak. Ne zaman olacağını maalesef bilmiyoruz." dedi.

Haluk Özener, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 05:36 
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