Özener: Türkiye'de yaklaşık 6,5 yılda bir 7'den büyük deprem meydana geliyor

KANDİLLİ Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof.Dr. Haluk Özener, Türkiye'de günde ortalama 3 ile 3.9 büyüklüğünde bir depremin olduğunu belirterek, "10 günde bir 4 ile 4.0, 50 günde bir 5 ile 5.9, 1,5 yılda bir ise 6 ile 6.9, yaklaşık 6.5 yılda bir ise 7'den büyük deprem meydana geliyor" dedi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Anadolu'da ilk kez düzenlenen 'Bu+Açık Ders Etkinlikleri'ne ev sahipliği yaptı. Program kapsamında planlanan 4 etkinlikten biri olan 'Deprem Bildiklerimiz, Bilemediklerimiz' konulu konferans Büyükşehir Belediyesi Nikah Salonu'nda gerçekleştirildi. Programda konuşan Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof.Dr. Haluk Özener, slayt gösterisi eşliğinde fay hatları ve fay çeşitlerinin yanı sıra Türkiye'de deprem gözlemlerini söyledi. Kandilli Rasathanesi hakkında da bilgiler veren Özener, Türkiye'de ortalama günde 1 tane 3 ile 3.9 büyüklüğünde bir depremin olduğunu, 10 günde bir 4 ile 4.0, 50 günde bir 5 ile 5.9, 1,5 yılda bir ise 6 ile 6.9 arasında bir depremin olduğunu, yaklaşık 6,5 yılda bir ise 7'den büyük depremin meydana geldiğini söyledi.