Özer Ailesi Sıcak Yuvasına Kavuştu

KOCAELİ(İHA) – Kandıra Ömerli Köyü'nde 5 çocuğu ile birlikte yaşayan Özer ailesi de Büyükşehir Belediyesi'nin prefabrik ev yardımı ile hayata daha sıkı tutundu.

KOCAELİ(İHA) – Kandıra Ömerli Köyü'nde 5 çocuğu ile birlikte yaşayan Özer ailesi de Büyükşehir Belediyesi'nin prefabrik ev yardımı ile hayata daha sıkı tutundu.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ihtiyaç sahibi vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmaya devam ediyor. Kandıra Ömerli köyünde çiftçilikle yaşamını sürdürmeye çalışan İhsan ve Nuran Özer çiftinin prefabrik ev taleplerini karşılayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi aileye yeni bir yuva kazandırdı. Sıcak bir yuvaya kavuşan Öze ailesi, kendilerini ziyaret eden Büyükşehir Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mücahit Aslan'a teşekkür ettiler.



Büyükşehir Belediyesi'nin kendilerinin yüzünü güldürdüğünü kaydeden baba İhsan Özer, "Evimiz zor kış şartlarının etkisiyle çok fazla eskimişti. İçinde yaşanılacak gibi değildi. Büyükşehir Belediyesine başvurumuz sonucu olumlu olunca sağ olsun ekipler yaptıkları incelemeler sonucunda kış şartları daha da artmadan yeni evimize girmemizi sağladı. Çocuklarımız ve biz de daha rahat bir ortama kavuşmuş olduk" dedi.



Yeni evine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan İhsan Özer "Gerek Belediye Başkanımızdan gerekse emeği geçen arkadaşlardan Allah razı olsun. Hızlı bir şekilde evimizi tamamlayarak kış şartları ağırlaşmadan evimize taşınmamızı sağladılar. Bizim yanımızda oldular, dertlerimize sardılar." dedi.



Büyükşehir Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mücahit Aslan ise, "Sizleri mutlu görmek bizleri de çok mutlu ediyor. İhtiyaç sahiplerinin yanında olmak bizlerin bir vazifesi. Bu doğrultuda Büyükşehir Belediyesi olarak ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.



Öte yandan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tüm ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam ederek hayatlarını kolaylaştırmak için hizmetlerine devam ediyor. Bu hizmetlerden yararlanmak için ihtiyaç sahibi vatandaşların Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çözüm Masasından ve 153 Çağrı Merkezi'nden detaylı bilgi alabiliyor. - KOCAELİ

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