Son Dakika Haberleri: Özer Hurmacı, Demir Grup Sivasspor'da

Özer Hurmacı, Demir Grup Sivasspor'da

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, orta saha oyuncusu Özer Hurmacı'yı sezon sonuna kadar kiraladı.

Özer Hurmacı, Demir Grup Sivasspor'da, System.String[]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, orta saha oyuncusu Özer Hurmacı'yı sezon sonuna kadar kiraladı.

Sivasspor Kulübü Başkan Vekili Erdal Sarılar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son olarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da forma giyen Özer Hurmacı'yı sezon sonuna kadar renklerine bağladıklarını söyledi.

Sarılar, transferin kırmızı-beyazlı camiaya hayırlı olmasını diledi.

Özer Hurmacı, kariyerinde Ankaraspor, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Trabzonspor, Akhisarspor ve Osmanlıspor formalarını da giymişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 01:46 Kaynak: AA

Sarılar, Sivasspor, Özer Hurmacı, Spor
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