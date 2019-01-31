Son Dakika Haberleri: Özer Hurmacı, Demir Grup Sivasspor'da

Özer Hurmacı, Demir Grup Sivasspor'da

1 saat önce

SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan ayrılan Özer Hurmacı'yı renklerine bağladı.

Özer Hurmacı, Demir Grup Sivasspor'da, System.String[]


SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan ayrılan Özer Hurmacı'yı renklerine bağladı.

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor, transferin son gününde orta saha oyuncusu Özer Hurmacı ile anlaşmaya vardı. BB Erzurumspor'la olan sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilen tecrübeli futbolcu ile 2018-2019 sezonunun sonuna kadar anlaşmaya varıldı. 20 Kasım 1986'da Almanya'nın Kassel kentinde dünyaya gelen Özer Hurmacı, Baunatal takımında futbola başladı. 2005 yılında o dönemki adıyla Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor'a transfer olarak Türkiye macerasına başladı. Ardından Keçiörengücü'ne kiralık olarak giden Hurmacı, yeniden Ankaraspor'a döndü. 2009 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan başarılı orta saha oyuncusu daha sonra sırasıyla; Kasımpaşa, Trabzonspor, Akhisarspor, Osmanlıspor ve bu sezonun ilk devresinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor forması terletti. Orta sahanın solunda görev yapan 32 yaşındaki futbolcu kariyerindeki 412 maçta 47 kez ağları havalandırdı.

- Sivas

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 03:17 Kaynak: DHA

Erzurumspor Kulübü, Sivasspor, Özer Hurmacı, Spor
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