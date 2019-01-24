Son Dakika Haberleri: Özer Hurmacı'nın Sözleşmesi Feshedildi

Özer Hurmacı'nın Sözleşmesi Feshedildi

37 dakika önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da forma giyen Özer Hurmacı'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Özer Hurmacı'nın Sözleşmesi Feshedildi, System.String[]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da forma giyen Özer Hurmacı'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

B.B. Erzurumspor'un internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Özer Hurmacı'nın kulübümüzle olan sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Hurmacı'ya formamızı giydiği dönemde yaptığı hizmetler, katkıları nedeniyle teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 04:51 Kaynak: İHA

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