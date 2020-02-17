Özer Hurmacı özür diledi - Son Dakika
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Özer Hurmacı özür diledi

1 saat önce

Adana Demirspor karşılaşmasında kırmızı kart gören Özer Hurmacı, Bursaspor ailesinden özür diledi.

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Adana Demirspor karşılaşmasında kırmızı kart gören Özer Hurmacı, Bursaspor ailesinden özür diledi.


TFF 1. Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor'u evinde 2-1 mağlup eden yeşil-beyazlılarda, karşılaşmanın 64. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atılan Özer Hurmacı, özür diledi.


Tecrübeli futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çok önemli 3 puan aldığımız için mutluyum. 2 kere topa müdahale etmeme rağmen 2 sarı karttan kırmızı kart gördüğüm için çok üzgünüm. Ne olursa olsun takımı 1 kişi eksik bırakmamam gerekiyordu. Ailemden özür dilerim" ifadelerini kullandı. - BURSA

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Özer Hurmacı, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 01:25 Kaynak: İHA
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